Российский капитал уходит из украинской экономики - Ваврищук

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук рассказал о том, как будут уходить российские банки из Украины. Этот процесс будет осуществляться постепенно.
По мнению Ваврищука, уход «дочек» российских банков будет происходить путем сжимания балансов и закрытия отделений. Это вопрос времени, так как создаются условия для этого, считает директор департамента НБУ, передает УкрМедиа.
Ярким примером такого процесса является ВТБ Банк, который с 21 февраля прекратил обслуживать карты Visa, а руководство заявило, что до лета 2018 года банк закроет все отделения в Украине.
Присутствие российского капитала в банковском секторе Украины сокращается с момента введения санкций (март 2017 года). На данный момент уже получил украинское правление VS Банк, который ранее принадлежал российскому Сбербанку. Он был продан группе ТАС Сергея Тигипка.
Напомним, что ограничения на деятельность финучреждений с российским капиталом были введены еще в марте 2017 года. Они коснулись таких банков, как Сбербанк, VS Банк, Проминвестбанк, ВТБ Банк, БМ Банк. В частности им запретили выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных лиц.
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