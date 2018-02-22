Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мосту

На месте строительства Крымского моста находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек. Такое мнение выразила экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.
“Осадка конструкций Крымского моста будет продолжаться, поскольку она началась именно в месте разлома земной коры, о чем специалисты предупреждали не раз. Подвижки земной коры остановить в каком-либо месте просто невозможно. И дна в этом месте разлома нет. Геологи неоднократно пытались замерить глубину этого разлома и не смогли этого сделать никакими современными устройствами”, – пояснила Васильева.
Правозащитница также подчеркнула, что строительство ведется в сейсмически неустойчивой зоне, где невозможно предугадать время и силу подземных толчков.
“Также на подвижку влияют подводные течения, а в месте просадок эти подводные течения наиболее велики в осенне-весеннее время, ну и ледоход. Ну и стоит понимать, что заданная инженерами изначальная нагрузка уже увеличена почти на 20 тонн”, – добавила эксперт.
“Пройдет немного времени, и все эти конструкции придут в негодность. Возможно, в какой-то части мост простоит дольше, в какой-то меньше. Это зависит исключительно от вулканических процессов и сюрпризов, которые преподнесет природа. К эксплуатации этот мост допускать ни в коем случае нельзя, поскольку это огромный риск для тысяч жизней людей, которые в момент непредвиденной аварии могут оказаться на этом мосту”, – отметила Васильева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в УкраинеВчера, 17:15 - 3859 27
В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении6 ч. назад - 904 25
В Польше отмечают: "Северный поток" нарушает энергобезопасность ЕС, его нужно блокировать4 ч. назад - 365 10
США инвестировали в Украину более $2 миллиардов - Госдеп5 ч. назад - 335 9
Украина в 2017 году закупила ядерное топливо на $533 млн - ГосстатВчера, 21:45 - 340 9
Tesla Model S обогнала по продажам в Европе BMW 7 и Mercedes S-classВчера, 18:40 - 4354 1
Мининфраструктуры анонсировало Hyperloop в УкраинеВчера, 17:15 - 3859 27
Toyota в 20 раз удешевила магниты для двигателей электромобилей8 ч. назад - 2688
Открыты материалы, которые совершат революцию в электронике13 ч. назад - 1784 1
В Украине утвердили тарифы на 4G4 ч. назад - 1727 2
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G45 мин. назад - 132
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границуПозавчера, 15:10 - 1143 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 4958
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1194
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2783
Банк ГлобусОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості