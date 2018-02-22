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Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мосту

Риск для тысяч жизней: эксперт предупредил о катастрофе на Крымском мосту

На месте строительства Крымского моста находится разлом земной коры, поэтому эксплуатация сооружения несет опасность для жизней тысяч человек. Такое мнение выразила экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.

“Осадка конструкций Крымского моста будет продолжаться, поскольку она началась именно в месте разлома земной коры, о чем специалисты предупреждали не раз. Подвижки земной коры остановить в каком-либо месте просто невозможно. И дна в этом месте разлома нет. Геологи неоднократно пытались замерить глубину этого разлома и не смогли этого сделать никакими современными устройствами”, – пояснила Васильева.

Правозащитница также подчеркнула, что строительство ведется в сейсмически неустойчивой зоне, где невозможно предугадать время и силу подземных толчков.

“Также на подвижку влияют подводные течения, а в месте просадок эти подводные течения наиболее велики в осенне-весеннее время, ну и ледоход. Ну и стоит понимать, что заданная инженерами изначальная нагрузка уже увеличена почти на 20 тонн”, – добавила эксперт.

“Пройдет немного времени, и все эти конструкции придут в негодность. Возможно, в какой-то части мост простоит дольше, в какой-то меньше. Это зависит исключительно от вулканических процессов и сюрпризов, которые преподнесет природа. К эксплуатации этот мост допускать ни в коем случае нельзя, поскольку это огромный риск для тысяч жизней людей, которые в момент непредвиденной аварии могут оказаться на этом мосту”, – отметила Васильева.

По материалам Обозреватель
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