Александр Иванишин: оформление доверенности. Правовые аспекты

Современные правоотношения невозможно представить без института представительства, который выступает универсальной формой правового посредничества и пронизывает как частное, так и публичное, как материальное, так и процессуальное право.

Потребность в представительстве возникает тогда, когда лицо, которое представляют в силу закона (в частности, из-за отсутствия полной дееспособности) или конкретных жизненных обстоятельств (например, по болезни или в связи с командировкой), не может лично осуществлять свои права и обязанности.

Также, к услугам представителей обращаются ради того, чтобы воспользоваться специальными знаниями и опытом представителя (в частности, для представления интересов в суде).

С помощью представительства могут осуществляться не только имущественные, но и некоторые личные неимущественные права, однако не допускается совершение через представителей сделок, которые по своему характеру могут быть совершены лицом только лично (в частности, только лично можно составить завещание).

На практике институт представительства в подавляющем числе случаев реализуется через инструмент оформления и выдачи доверенности представителю.

Согласно законодательству, доверенностью является письменный документ, выдаваемый одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. В свою очередь, выдача доверенности влечет возникновение у представителя соответствующих полномочий на совершение сделок и связанных с ними иных юридических действий в отношении третьих лиц.

По своей правовой природе доверенность является односторонней сделкой, а потому, как и любая другая сделка должна соответствовать всем требованиям их действительности. Так, положения гражданского законодательства определяют определенные требования к форме доверенности, в частности, форма доверенности должна соответствовать форме, в которой по закону должна совершаться сделка (доверенность на куплю-продажу недвижимости должна быть нотариально заверена, как и сама сделка купли-продажи).

Доверенность, по которой полномочия передаются в порядке передоверия, также должна быть нотариально заверена.

Обязательными реквизитами для доверенности являются также подпись лица, которое ее выдает, дата выдачи доверенности и срок ее действия. Если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения ее действия. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной.

Учитывая объем полномочий, предоставляемых представителю лицом, которое он представляет, можно выделить три вида доверенностей: разовую, специальную и общую (генеральную).

Разовая доверенность может выдаваться на совершение одного конкретно определенного действия.

Специальная – на совершение нескольких юридических действий, имеющих однородный характер.

Генеральная – на совершение широкого круга юридических действий и сделок.

Особым видом доверенности является безотзывная доверенность, которая выдается на определенный срок без права ее отмены в течение этого срока.

Перечень оснований для прекращения представительства по доверенности установлен нормами гражданского законодательства и предусматривает:

1). Окончание срока доверенности;

2). Отмену доверенности лицом, выдавшим ее;

3). Отказ представителя от совершения действий, определенных доверенностью;

4). Прекращение юридического лица, выдавшего доверенность;

5). Прекращение юридического лица, которому выдана доверенность;

6). Смерть лица, выдавшего доверенность, объявление его умершим, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничение его гражданской дееспособности;

7). Смерть лица, которому выдана доверенность, объявление его умершим, признание его недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничение его гражданской дееспособности.

При этом, в случае прекращения представительства по доверенности законодательство обязывает представителя немедленно вернуть выданную ему доверенность, а также теряет силу любое передоверие, совершенное представителем.

Также, лицо, выдавшее доверенность, за исключением случаев выдачи безотзывной доверенности, может в любое время без указания причин и оснований для этого отменить выданную им доверенность или передоверие представителю.

Для этого необходимо просто письменно уведомить представителя или обратиться к любому нотариусу (в случае нотариального заверения доверенности) и сообщить о принятом вами решении об отмене доверенности. Отказ от этого права является ничтожным.

Однако, при отмене доверенности лицо, которое ее выдало, должно немедленно уведомить об этом кроме представителя также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми была выдана доверенность.

Нарушение этого правила может иметь негативные последствия для лица, выдавшего доверенность. Ведь права и обязанности в отношении третьих лиц, возникших в результате совершения сделки представителем до того, как он узнал или мог узнать об отмене доверенности, сохраняют силу для выдавшего доверенность, и его правопреемников.

Исключение составляет лишь ситуация, если третье лицо знало или могло знать, что действие доверенности прекратилось.

В свою очередь, основанием для признания доверенности недействительной может быть несоблюдение сторонами общих требований, необходимых для действия такого договора, а именно:

1). Содержание сделки не может противоречить этому Кодексу, другим актам гражданского законодательства, а также интересам государства и общества, его моральным принципам;

2). Лицо, совершающее сделку, должно иметь необходимый объем гражданской дееспособности;

3). Волеизъявление участника сделки должно быть свободным и отвечать его внутренней воле;

4). Сделка должна совершаться в форме, установленной законом;

5). Сделка должна быть направлена ​​на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею;

6). Сделка, совершаемая родителями (усыновителями), не может противоречить правам и интересам их малолетних, несовершеннолетних или нетрудоспособных детей.

Однако, на практике наличие указанных оснований и признание доверенности недействительной необходимо обязательно доводить в судебном порядке.

Александр Иванишин, партнер Адвокатского объединения «А.Д.ХОК»