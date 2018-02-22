Открыты материалы, которые совершат революцию в электронике

Специалисты Центра интеграционных нанотехнологий Министерства энергетики США и их британские коллеги открыли новый метод управления проводимостью в тонкопленочных оксидах перовскита. Эти материалы могут совершить революцию в запоминающих устройствах.
Электроника могла бы работать быстрее, если бы считывала и записывала данные на терагерцовых частотах, а не на нескольких гигагерцах. Создавать такие устройства было бы проще при наличии материалов, способных без труда проводить электричество при комнатной температуре. Ученые считают, что тонкая пленка из оксида перовскита может стать подобным решением. Однако, до сих пор таких свойств в этих материалах при желаемых частотах добиться было нельзя.
Американские и британские специалисты обнаружили колоссальное магнетосопротивление на терагерцовых частотах при комнатной температуре в высококачественных функциональных нанокомпозитах. Терагерцовой проводимостью нанокомпозитов можно управлять как при помощи магнитного поля, так и температурой. К примеру, в присутствии внешнего поля в 2 ТГц терагерцовая проводимость меняется на два порядка.
Это открытие демонстрирует новый подход к использованию оптических импульсов на терагерцовых частотах, который может изменить облик будущих запоминающих устройств. В отличие от традиционного колоссального магнитного сопротивления (КМС), которое наблюдается при сильных магнитных полях и низких температурах, новое КМС в терагерцовых частотах можно наблюдать при комнатных температурах и средних магнитных полях.
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