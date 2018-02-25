Джефф Безос показал строительство механических часов за $42 млн. Они проработают 10 000 лет (видео)

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, поделился коротким роликом со строительства огромных механических часов, которые должны проработать 10 000 лет. На реализацию этого проекта Безос пожертвовал $42 млн, а также выделил участок в горах Техаса на территории, принадлежащей его космической компании Blue Origin. Во владении предприятия находится более 770 км² земли, что немногим меньше площади Киева.

Огромный механизм, известный под названием Clock of the Long Now — результат работы некоммерческой организации Long Now Foundation. Фонд пропагандирует «долгосрочное» мышление и предлагает задуматься о культурных инициативах на ближайшие десять тысячелетий. Чтобы подчеркнуть такую хронологию, Long Now использует пятичисловые даты (например, пишет 02018 вместо 2018 год).

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 20 февраля 2018 г.

Идея часов принадлежит Денни Хиллсу, основателю Long Now. Впервые он написал об этом в одном из выпусков журнала Wired за 1995 год. Прототипы появились в 2007 году, а в 2011 году проект получил финансовую поддержку Джеффа Безоса. По задумке создателя, механические часы будут «тикать» раз в год, а благодаря надежной конструкции и удаленности, не станут жертвой разрушений или вандализма. Они зарыты на глубине 150 метров в скалу. Ближайший аэропорт, по словам Безоса, находится в нескольких часах езды на машине. Посетителям, которых (возможно) в будущем допустят для просмотра, также придется подняться по канатной дороге на высоту более 600 метров.

Безосу идея нравится как еще один повод задуматься о будущем: “Мы, люди, стали так технологически продвинуты, что в некотором отношении опасны для самих себя. Для человечества становится все важнее посмотреть на долгосрочные перспективы будущего”.

Кроме того, в одном из интервью он попытался предсказать, что увидит построенное на его деньги устройство: “В течение жизненного срока этих часов США перестанут существовать. Цивилизации будут появляться и умирать. Появятся новые системы правительства. Вы не можете представить мир — да и никто не может — который эти часы собираются пережить”.

Безос — не единственная публичная фигура, вовлеченная в работу над хронометром Long Now. В строительстве также задействованы композитор Брайан Ино, а также писатели Кевин Келли и Стюард Бранд. О том, когда будет собран весь механизм, пока не известно.