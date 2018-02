Джефф Безос показал строительство механических часов за $42 млн. Они проработают 10 000 лет (видео)

Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос, поделился коротким роликом со строительства огромных механических часов, которые должны проработать 10 000 лет. На реализацию этого проекта Безос пожертвовал $42 млн, а также выделил участок в горах Техаса на территории, принадлежащей его космической компании Blue Origin. Во владении предприятия находится более 770 км² земли, что немногим меньше площади Киева.

Огромный механизм, известный под названием Clock of the Long Now — результат работы некоммерческой организации Long Now Foundation. Фонд пропагандирует «долгосрочное» мышление и предлагает задуматься о культурных инициативах на ближайшие десять тысячелетий. Чтобы подчеркнуть такую хронологию, Long Now использует пятичисловые даты (например, пишет 02018 вместо 2018 год).

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ