Уголовная ответственность за коррупцию должна предусматривать не менее года, - Луценко

За коррупционное преступление уголовная ответственность должна предусматривать не менее года.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в ходе брифинга по итогам работы ГПУ по 2017 год.

“Статистика свидетельствует, что менее 10% осужденных коррупционеров получают реальную меру наказания. Именно поэтому мы инициируем перед законодателем следующие изменения.

Во-первых, усиление уголовной ответственности за получение или дачу взятки, незаконное обогащение. За совершение любого коррупционного преступления уголовная ответственность должна предусматривать не менее одного года тюрьмы”, – заявил Луценко.

Кроме того, Луценко отметил необходимость отстранения от должностей подозреваемых в совершении коррупционных преступлений на время проведения расследования.

“Во-вторых, очень важно внести законодательные изменения в УПК Украины с тем, чтобы суды автоматически отстраняли коррупционеров от должностей при избрании им меры пресечения. В-третьих, мы инициируем ввести в законодательстве норму, что вынесение судьей решения о назначении коррупционеру наказания менее тяжкого, чем лишение свободы, будет считаться заведомо неправосудным”, – добавил он.