Лариса Побережнюк: рейдерство в Украине. Легче избежать, чем противостоять

Прошло почти двадцать семь лет, а рейдерские нападения так и не прекратились. Несмотря на то, что был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты прав собственности», еще в октябре 2016 года.

Указанным законом были внесены изменения в целый ряд нормативно-правовых актов, которыми предусматривается обеспечение защиты прав собственности, а также уменьшение рисков незаконного завладения имуществом.

Например, безотлагательное сообщение государственным регистратором владельцу объекта недвижимого имущества, по которому подано заявление о проведении регистрационных действий, обязательная регистрация заявления владельца объекта недвижимого имущества о запрете совершения регистрационных действий в госреестре и т.д.

Также появилось обязательное нотариальное заверение подлинности подписей учредителя или участника, или уполномоченного им лица, учредительном документе, передающем акте и распределительном балансе юрлица и других документах.

Однако рейдерство так и осталось распространенным явлением в Украине.

Иностранные инвесторы пока не готовы вкладывать средства в бизнес, который может быть захвачен даже в течение суток. Конечно, рейдерство существует в любой стране, но методы борьбы и защиты от него везде разные.

В Украине еще совсем недавно действовало постановление НБУ от 3 марта 2016 №140 «Об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины».

На сегодня это постановление уже утратило силу, однако рискнет ли иностранный инвестор прийти с капиталом в страну, в которой даже государство создает рейдерские условия?

Кто попадает в зону риска

На сегодня в зону риска попадают все, начиная от маленьких кафе и заканчивая предприятиями национальных масштабов. Рейдеры, выбирая жертву, оценивают в первую очередь уровень правовой защиты бизнеса, способность владельцев дать отпор, стоимость активов, а затем уже пути, по которым можно осуществить рейдерский захват.

Рейдеров условно можно разделить на три категории: «белые», «серые» и «черные»

В дальнейшем рейдеры выбирают «слабое звено». Это может быть руководство, акционеры, кредиторы и даже конкуренты.

Рейдеров условно можно разделить на три категории: «белые», «серые» и «черные».

«Белые» рейдеры действуют в рамках действующего законодательства. Защититься от них можно в первую очередь благодаря правовым действиям. Такое рейдерство включает в себя корпоративный шантаж, рейдеры также могут применять такие методы как забастовка, заговор с контролирующими органами для проведения проверок, направленных на отрицательные показатели.

«Серые» рейдеры, казалось бы, действуют только правовыми методами, но на самом деле в их действиях слишком много нарушений действующего законодательства. «Серые» не брезгуют подкупом, подделкой документов и подобными действиями.

С «серыми» рейдерами сложно бороться в первую очередь потому, что они находят слабое звено в компании и действуют, применяя его. Для борьбы с таким видом рейдерства необходимо в первую очередь заниматься выбором сотрудников, проверкой их нравственных качеств и тому подобное.

«Черные» рейдеры – это те, кто нарушает нормы Уголовного кодекса Украины. Этот вид рейдерства чаще всего применяется тогда, когда рейдер считает, что компания не заявит публично о рейдерских действиях в отношении нее.

Самые популярные методы рейдерства

Выкуп акций. Через доверенных (подставных) лиц акции компании скупаются у акционеров, после чего рейдер получает контрольный пакет и может влиять на деятельность компании и решать ее судьбу.

Банкротство. Путем подделки документов или других финансовых махинаций у предприятия возникает кредитная задолженность. Далее, кредитная задолженность выкупается и инициируется процедура банкротства (законным путем). Бизнес обесценивается, после чего активы скупаются даром.

Иногда рейдеры действуют в сговоре с правоохранительными органами, когда последние инициируют судебные процессы против владельцев недвижимости или направленные на признание неправомерно приобретенным имущества и т.д.

К владельцам с предложением помощи в то же время обращаются неизвестные лица, которые предлагают выкупить бизнес или решить вопрос с правоохранительными органами. После чего владелец становится должником так называемых «спасителей». А дальше все уже понятно.

До сих пор популярным остается метод силового захвата. В случаях, когда предприятие не имеет правового защитника. В случае поддержки административного аппарата такой бизнес может быть захвачен даже в течение суток.

Популярностью пользуется метод захват агробизнеса во время сбора урожая. Это может быть как физическое насилие, договоренность с органами местного самоуправления, а также халатность самой агрофирмы.

Например, агрофирма, которая является арендодателем, не сообщила владельцу о желании продлить договор аренды земли. В это время рейдеры заключают договор с владельцем, регистрируют согласно действующему законодательству и в дальнейшем собирают урожай.

В ноябре прошлого года Министерством юстиции был разработан механизм, направленный на избежание двойной регистрации договоров. Однако, не все владельцы агробизнеса знают об этом нововведении и легко могут попасть на крючок рейдеров.

У рейдеров есть собственные юристы, которые готовятся к атаке, а не следуют необдуманно.

Начинается же атака уже тогда, когда находят объект. И именно под него разрабатывается план действий. Подготовительный этап уже является первым шагом, во время которого выясняют существующие конфликты как вовне, так и внутри компании, изучают отношения между акционерами и самое главное степень защищенности активов.

Следующий шаг – это поиск слабых мест (ошибки в предыдущих переходах прав собственности, конфликты между сотрудниками и т.д.). Найдя слабое место, начинают действовать.

Рейдерская атака может происходить одновременно несколькими способами. Например, обращение с исками сразу в разных городах Украины относительно деятельности компании. В то же время совершение действий, направленных на покупку акций компании, попытки их обесценения, после чего внедрение своего руководителя в компанию.

Владельцы бизнеса должны понимать, что рейдерство начинается заранее до того как становится видимым.

Каким образом защитить себя от рейдерской атаки?

Превентивные методы защиты должны быть на первом месте. Общеизвестно, что лучше избежать проблемы, чем потом ее решать.

Юридическое сопровождение деятельности обязательно должно быть. Если мы говорим об акционерном обществе, необходим постоянный мониторинг, у кого концентрируется акционерный капитал, также стоит отслеживать выкуп акций у участников, которые не участвуют в управлении предприятием, избегать продажи даже небольшого количества акций неизвестным лицам.

Необходимо отслеживать информацию, которая появляется в средствах массовой информации о компании, в случае наличия в ней грубой критики в адрес менеджмента компании или недостоверной информации сразу сообщать юристам компании. Такая информация не обязательно является подготовкой к рейдерской атаке, но оставлять без внимания такие случаи неуместно.

В случае риска рейдерской атаки можно создать искусственную задолженность, чтобы в дальнейшем передать недвижимость, или любые другие активы предприятия, доверенному лицу по договору ссуды, кредитуя. Кроме того, не допускать просрочки кредиторской задолженности.

Чтобы не было утечки информации, необходимо не допускать нарушений трудового законодательства, избегать конфликтов между сотрудниками, ни в коем случае не допускать неправомерного увольнения работников.

Не стоит пытаться экономить на надежной охране. Время, на которое охрана задержит рейдеров, позволит владельцам сообщить о проблеме юристам. За это время специалисты смогут разработать не только стратегию обороны, но и принять меры, направленные на защиту предприятия.

Если рейдерства избежать не удалось, чтобы не потерять свой бизнес, нужно реагировать мгновенно. Привлечь общественность и средства массовой информации, сообщить во все правоохранительные органы – это первое, что должно быть сделано владельцем. Именно поэтому очень важно, чтобы конкурентные отношения были прозрачными, а деловая репутация поддерживалась на высоком уровне.

Основное о чем нужно помнить – бороться с рейдерством трудно, но возможно.

Лариса Побережнюк, управляющий партнер Правовой Группы «Побережнюк и партнеры»