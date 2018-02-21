Кабмин повысил пенсии военнослужащим

Пенсии военнослужащим с 1 января поднимут в среднем на 1,5 тыс. гривен. Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. гривен. Решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает “Урядовий портал”.
Гройсман отметил, что решение не требует внесения изменений в действующее законодательство и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.
“Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это очень важный закон, который устанавливает справедливость в отношении военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии по проекту закона продолжаются. И они могут продолжаться месяц и два… Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих – в среднем на 1,5 тысячи гривен. Начисления начнутся с сегодняшнего дня”, – заявил Гройсман.
Кроме того, глава правительства сообщил, что решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минфина.
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