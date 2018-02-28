Елена Дзюба: страхование квартиры. На что обращать внимание при оформлении страховки?

Будем откровенны – в Украине вопрос страхования личного имущества, в частности – квартиры, в сознании обычных граждан занимает далеко не самое первое место.

Впрочем, совершенно напрасно. Учитывая социально-экономический уровень развития общества в целом для многих наших соотечественников личное жилье часто является ключевым, если не единственным активом из объектов недвижимости. И относиться к нему следует с должным вниманием.

Тем не менее, одного решения застраховать свое жилье может оказаться мало, если не принять во внимание ряд тонких моментов, связанных с этим страховым продуктом. Именно данной тематике и посвящена эта колонка.

Начнем с того, что страхование квартиры можно рассматривать в контексте двух составляющих: страхования непосредственно личного имущества и страхования ответственности перед третьими лицами, а именно – соседями.

Сначала рассмотрим первую составляющую. В этом контексте можно застраховать как саму коробку квартиры (включая, разумеется, неотъемлемые коммуникации и отделку), так и ее содержимое: мебель, технику, личные вещи.

И то, и то, как правило, страхуется от одного набора рисков внешнего воздействия.

Основные – пожар, взрыв, стихийные бедствия, авария систем коммуникаций и противоправные действия третьих лиц.

В то же время, падение летательных аппаратов и наезд транспортных средств тоже не стоит списывать со счетов, особенно если квартира находится на первом или последнем этажах.

Практика страхования знает массу самых, казалось бы, невероятных примеров, когда «срабатывал» именно риск, которым пренебрегли при заключении договора страхования.

Второй немаловажный момент – это определение страховой суммы. В части недвижимости все довольно просто. Не ошибетесь, если за основу возьмете два параметра:

для конструктивных элементов и коммуникаций – рыночную стоимость подобной квартиры без ремонта в аналогичном районе города;

для отделки – стоимость такого же ремонта в случае, если его придется сделать повторно.

Перед подписанием договора страхования обязательно уведомьте страховщика о всех известных вам нюансах.

Например, о не оформленной должным образом перепланировке квартиры, или же истории страховых случаев в последние три-пять лет.

Стоит также отметить, что полис страхования, как правило, исключает убытки, нанесенные вследствие строительно-монтажных работ, даже если ремонт затеяли соседи.

В таком случае лучше докупить себе на неспокойный период дополнительную опцию, по которой вы все же сможете получить возмещение в определенном лимите, если ремонт соседей зацепит и вашу квартиру.

Со страхованием содержимого все намного сложнее. В отличие от юридических лиц, основные средства которых числятся на балансе, ценности физлиц не подлежат какому бы то ни было документальному учету. Поэтому сразу скажу – избавьтесь от иллюзий.

На сегодняшний момент, несмотря на обилие «коробочных» продуктов, рассчитанных на быстрое и недорогое страхование личного жилья, не существует ни одного, который бы в полной мере покрывал бы все содержимое квартир, в особенности – личные вещи.

Но если к вопросу подойти скрупулёзно и правильно, из имеющихся опций все равно можно получить наиболее полную страховую защиту.

Главное – выделите себе пару дней на то, чтобы продумать и составить исчерпывающий перечень ценностей, которые хотите застраховать. Максимально точно назовите предметы мебели, укажите их количество и производителя.

При описании бытовой и цифровой техники обязательно конкретизируйте марку, модель, год выпуска и бренд. Стоимость каждой единицы должна равняться рыночной цене на такие же товары. Поэтому если страхуетесь не первый год, их стоит пересматривать перед каждым обновлением договора.

Не забывайте, что по умолчанию деньги, драгоценности, меховые изделия и предметы искусства исключаются из страхового покрытия. Их включение в полис стоит оговаривать со страховщиком на отдельных условиях. Будьте готовы к тому, что каждую ценность Вас попросят сфотографировать, для предметов искусства – предоставить оценку, а деньги и драгоценности обяжут хранить в сейфе, ведь только в этом случае они будут считаться застрахованными.

Одежда, обувь и аксессуары заслуживают отдельного внимания. Их, как правило, не принимают на страхование вовсе. Этому есть вполне логичное объяснение. Во-первых, только самые отчаянные страхователи готовы сфотографировать и приложить к договору перечень всего гардероба. А во-вторых, в случаях тотальной гибели практически невозможно оценить состояние, в котором находилась пострадавшая вещь.

Еще один нюанс связан с тем, что нередко в случае убытка возникают сложности, связанные с предоставлением документов, подтверждающих стоимость движимого имущества. Поэтому критично до подписания договора проговорить со страховщиком, какие чеки и квитанции сохранены, а без каких можно будет безболезненно обойтись.

Вторая составляющая в контексте страхования квартиры – это страхование ответственности перед третьими лицами. Ее страхуют для того, чтобы обезопасить себя от затрат, связанных с возмещением ущерба за случаи, которые произошли в квартире, но зацепили соседей.

К самым частым неприятностям относятся прорыв коммуникаций, взрыв газа и, конечно же, пожар.

При выборе желаемого лимита ответственности, т.е. максимальной суммы возмещения, которую вы ожидаете получить от страховщика в случае убытка, важно обратить внимание на качество ремонта прилегающих со всех сторон квартир. Чем оно выше, тем и лимит должен быть больше.

Если же квартира сдается арендаторам, то есть смысл действие договора распространить и на ущерб, причиненный ими, поскольку все равно с претензиями соседи придут к вам.

В заключение отмечу, что все вышеуказанные рекомендации, даже несмотря на их трудоемкость и сложность, вполне выполнимы. Из личного опыта скажу – к страхованию своей квартиры я сама подошла со всей серьезностью и потратила две недели на заключение договора страхования. Важнее ведь, чтобы договор в нужный момент «сработал», не так ли?

Елена Дзюба, специалист отдела имущественного страхования BritMark