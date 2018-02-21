Данилюк сообщил, о чем удалось договориться с МВФ

Во время визита представителей МВФ в Украину стороны не смогли достичь окончательной договоренности относительно создания Антикоррупционного суда и энергетической реформы.

Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в эфире “5 канала”.

Он напомнил, что в период с 12 по 16 февраля в Киеве с визитом пребывала техническая миссия Фонда. По его словам, этот визит был достаточно результативным, а стороны обсудили ряд вопросов.

“По некоторым (вопросам, – ред.) мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, относительно Антикоррупционного суда, по вопросу энергетики, энергетической реформы – есть определенный прогресс, но окончательная договоренность не была достигнута”, – подчеркнул Данилюк.

Он отметил, что украинская сторона продолжает работу с МВФ, а правительство и парламент разработают и примут ряд важных решений.