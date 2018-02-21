Украинская компания построит в Израиле завод по переработке титанового сырья

Группа компаний “Велта” планирует построить в Израиле завод по переработке титанового сырья, которое добывают в Украине. Эту информацию подтвердил владелец и руководитель компании Андрей Бродский.

По словам Бродского, это будет завод по производству диоксида титана. Он используется как пигмент белого цвета в химической и пищевой промышленности, медицине и других отраслях.

По данным израильских СМИ, украинская компания уже обратилась в министерство экономики и промышленности Израиля. На создание предприятия она просит выделить земельный участок в Восточном Негеве. Планируемый объем инвестиций — $150-200 млн.

На предприятии будет проводиться переработка титаносодержащих руд — ильменита, добываемого на Бирзуловском месторождении в Украине. Ожидается, что будет создано 600 новых рабочих мест.

Украинская компания может рассчитывать на государственные дотации в размере 30% от суммы инвестиции в рамках закона о поддержке инвестиций. В частности, 20% в качестве поддержки завода, расположенного на периферии, и еще 10% в качестве завода, расположенного на “глубокой периферии”.

Проектировочные работы планируется завершить к середине 2018 года, а начать строительство — во втором квартале 2019 года. Ожидается, что завод начнет работу в середине 2021 года.

ООО ПКФ “Велта” создано в 2000 году с целью развития Бирзуловского месторождения ильменита для добычи рудных песков и производства из них ильменитового концентрата. За период 2002-2006 годов “Велта” за собственные средства провела детальную разведку и подсчет запасов Бирзуловского рассыпного месторождения ильменита. В июне 2007 года компания получила в Министерстве охраны окружающей природной среды специальное разрешение на промышленную разработку (добычу) Бирзуловского месторождения сроком на 20 лет.

ГОК компании “Велта” по добыче и переработке ильменита на Бирзуловском месторождении вблизи села Коробчино Новомиргородского района Кировоградской области был официально открыт в декабре в 2011 года. Отгрузки сырья начались в апреле 2012 года.