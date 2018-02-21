«Укрзализныця» в связи с переходом на летнее время приостановила продажу билетов на даты после 25 марта

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» приостановила продажу билетов на даты после 25 марта из-за корректировки графика движения поездов в связи с переходом на летнее время, сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
«Продажа билетов на некоторые поезда будет открыта к концу этой недели, на остальные – на следующей неделе. Об открытии продажи будет сообщено дополнительно. «Укрзализныця» просит извинить за временные неудобства», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в этом году перевод часов на летнее время состоится в ночь с субботы на воскресенье 25 марта.
«Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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