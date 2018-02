Сооснователь Facebook: «БОД нужно вводить уже сейчас»

В своей новой книге Хьюз пишет, что БОД нужно вводить уже сейчас, когда из-за несправедливого перераспределения ресурсов пропасть между богатыми и бедными с каждым годом только увеличивается. Он предлагает выплачивать людям с доходом ниже $50 000 в год по $500 ежемесячно, чтобы обеспечить им «подушку безопасности», не лишая необходимости работать, сообщает Fast Company.

Когда Facebook вышел на IPO в 2012 году и заработал $104 млрд, его сооснователь Крис Хьюз получил $500 млн. Это при том, что Хьюз даже не писал коды для сайта — он был единственным в команде «гиков», кто мог наладить эффективное общение с внешним миром. В 2007 году он покинул Facebook, а сейчас выпустил книгу «Новые возможности: Переосмысление неравенства и Как мы зарабатываем» (Fair Shot: Rethinking Inequality and How We Earn). В ней он высказывается в поддержку безусловного основного дохода и считает, что его необходимо ввести как можно скорее.

По мнению Хьюза, заработки современных ИТ-миллиардеров (его, в том числе) совершенно неадекватны усилиям, которые они затрачивают на создание своего бизнеса. «Конечно, Facebook — это удивительная история успеха. И он дался нам тяжело. Но это совсем не тот успех, которого добивались наши родители и прадеды. Я бы сравнил Facebook с выигрышем в лотерею», — пишет Хьюз.

Да, в Кремниевой долине много работают, но матери-одиночки и медсестры в государственных клиниках работают не меньше. Однако, с каждым годом им становится все труднее поддерживать достойный уровень жизни: в период с 1995 по 2015 год стоимость таких базовых услуг, как здравоохранение и образование, выросли на 30%. Около 160 000 американских семей владеют тем же количеством благ, что и 90% малоимущих. Система, основанная на несправедливой диспропорции в распределении ресурсов, сделала возможным появление Facebook. Сейчас эта компания контролирует 80% всех социальных медиа и продолжает расширять пропасть между доходами бедных и богатых.

«Наша экономическая система позволяет миллионерам становиться миллиардерами. И они делают это за счет простых американцев, никак не помогая изменить их жизнь к лучшему. Под удар попадают и социально незащищенные слои населения, и средний класс», — уверен Хьюз. Тем, кто работает в Walmart и McDonald’s, не на что жить, а представители среднего класса зарабатывают $59 000 в год. По мнению сооснователя Facebook, БОД нужно вводить именно сейчас, чтобы поддержать всех этих людей.