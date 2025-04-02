В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков — Finance.ua
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В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков

Мир
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В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков
В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков
На сегодня в Швейцарии заморожены российские финансовые активы на сумму 7,4 млрд франков, что на 1,6 миллиарда больше, чем годом ранее. Также заблокированы активы центробанка россии на сумму в 7,45 млрд франков.
Об этом сообщило министерство экономики Швейцарии (SECO).
«Стоимость замороженных активов, связанных с санкциями против рф, по состоянию на 31 марта 2025 года составляет 7,4 миллиарда швейцарских франков. По сравнению с показателями, обнародованными в апреле 2024 года, это рост на 1,6 млрд франков», — говорится в сообщении.
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Кроме того, «заморожено» 14 объектов недвижимости, а также автомобили, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие подсанкционным физическим лицам, компаниям и организациям.
«В рамках мониторинга индивидуальных финансовых санкций SECO запросило у финансовых посредников ежегодное обновление данных. Результаты показали, что стоимость замороженных финансовых активов по сравнению с данными, обнародованными в апреле 2024 года, выросла на 1,6 млрд франков. Причиной этого роста стало выявление и замораживание дополнительных активов», — отметили в пресс-службе.
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«От замороженных активов следует отличать резервы и активы Центрального банка российской федерации, хранящиеся в Швейцарии, общая стоимость которых на основе текущего обменного курса составляет 7,45 млрд франков. Любые транзакции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка рф, с 25 марта 2022 года запрещены.
По материалам:
Укрінформ
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