В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков — Finance.ua

В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков Сегодня 10:02 — Мир

В Швейцарии стоимость российских активов выросла до 7,4 миллиарда франков

На сегодня в Швейцарии заморожены российские финансовые активы на сумму 7,4 млрд франков, что на 1,6 миллиарда больше, чем годом ранее. Также заблокированы активы центробанка россии на сумму в 7,45 млрд франков.

Об этом сообщило министерство экономики Швейцарии (SECO).

«Стоимость замороженных активов, связанных с санкциями против рф, по состоянию на 31 марта 2025 года составляет 7,4 миллиарда швейцарских франков. По сравнению с показателями, обнародованными в апреле 2024 года, это рост на 1,6 млрд франков», — говорится в сообщении.

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Кроме того, «заморожено» 14 объектов недвижимости, а также автомобили, самолеты, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие подсанкционным физическим лицам, компаниям и организациям.

«В рамках мониторинга индивидуальных финансовых санкций SECO запросило у финансовых посредников ежегодное обновление данных. Результаты показали, что стоимость замороженных финансовых активов по сравнению с данными, обнародованными в апреле 2024 года, выросла на 1,6 млрд франков. Причиной этого роста стало выявление и замораживание дополнительных активов», — отметили в пресс-службе.

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Санкционный список Швейцарии в связи с военной агрессией россии против Украины идентичен списку ЕС.

«От замороженных активов следует отличать резервы и активы Центрального банка российской федерации, хранящиеся в Швейцарии, общая стоимость которых на основе текущего обменного курса составляет 7,45 млрд франков. Любые транзакции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка рф, с 25 марта 2022 года запрещены.

Укрінформ По материалам:

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