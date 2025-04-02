Британия изменила правила пересечения границы для граждан ЕС — Finance.ua
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Британия изменила правила пересечения границы для граждан ЕС

Личные финансы
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Британия изменила правила пересечения границы для граждан ЕС
Британия изменила правила пересечения границы для граждан ЕС
Британия вводит новое требование для европейских туристов по получению электронного разрешения на поездки.
Об этом сообщает Reuters.
Со 2 апреля европейские туристы, планирующие поездки в Британию, должны будут заранее приобрести электронное разрешение, поскольку правительство Великобритании следует за другими странами, стремясь укрепить безопасность иммиграции путем проверки людей до того, как они пересекут границы страны.

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Система электронного разрешения на поездку (Electronic Travel Authorisation, ETA) предусматривает, что все посетители, которым не нужна виза для въезда в Великобританию, должны приобрести предварительное разрешение онлайн по стоимости 10 фунтов (12 евро), а с 9 апреля цена повысится до 16 фунтов. Граждане Ирландии от этого требования освобождаются.
Эта система впервые была введена для граждан, не являющихся представителями Европы, в прошлом году, в частности для посетителей из США, Канады и Австралии.
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«Расширение системы ETA на весь мир подчеркивает наше стремление улучшать безопасность с помощью технологий и инноваций», — сказала министр миграции Сима Мальхотра в прошлом месяце.
Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что подать заявку на ETA будет просто через специальное приложение. Для подачи заявки необходимо предоставить фотографию и биографические данные, а также ответить на вопросы о пригодности и криминальном прошлом. После успешной подачи заявки ETA будет электронно связан с паспортом заявителя.
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ETA позволяет совершать несколько поездок в Великобританию сроком до шести месяцев в течение двух лет.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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