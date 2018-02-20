18 украинских IT-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

18 украинских IT-компаний (с крупными офисами или основанные в Украине) попали в список 100 лучших поставщиков услуг аутсорсинга.

Об этом свидетельствует рейтинг Global Outsourcing, составленный ассоциацией IAOP.

В рейтинг попали компании, которые были в нём и в прошлом году: SoftServe, Eleks, N-iX, Ciklum, EPAM, Sigma Software, Luxoft, Miratech, Softjourn, Softengi, TEAM International, Program-Ace.

Также в рейтинг попало 6 новых компаний: AMC Bridge, Innovecs, Intellias, Infopulse, Itera, Artezio.

Компания Intetics в этом году покинула рейтинг.

Справка Finance.ua

Global Outsourcing 100 – это ежегодный список лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг. Рейтинг составляется на основе заявок, полученных и оцененных независимой судейской коллегией от IAOP .