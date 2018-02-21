Определены самые «прибыльные» страны для ДТП украинцев

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины назвало страны, в которых украинцы чаще всего попадали в 2017 году в ДТП с полисами «Зеленая карта» и получили наибольшие страховые возмещения.

В перечень стран, в которых украинцы чаще всего попадают в ДТП, вошли Россия (1145 уведомлений), Польша (961), Германия (424), Италия (305), Венгрия (167).

Всего за прошлый год общее количество заявленных случаев о ДТП по украинской «Зеленой карте» составило 3 950 случаев.

Больше всего по заявленным требованиям украинцам выплачивают в Италии (4,7 тыс. евро на ДТП), Германии (4,6 тыс. евро), Австрии (3,8 тыс. евро), Чехии и Нидерландах (3,2 тыс. евро).

В Украине же чаще всего в ДТП попадают машины на польских номерах (257 требований о выплате), литовских (138 требований), молдавских (59), словацких (58) и болгарских (55).

Больше всего за ДТП в 2017 году платили «чехам» (3,2 тыс. евро за ДТП), «немцам» и «россиянам» (1,6 тыс. евро), «молдаванам» (1,5 тыс. евро) и «венграм» (1,4 тыс. евро).