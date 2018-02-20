В Киеве прекращают работать маршрутки: мэрия начала расторгать договоры с перевозчиками

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА расторгли договоры с перевозчиками, обслуживающими четыре столичных маршрута.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
“Проверки киевских перевозчиков начались 14 февраля. В процессе проверок было выявлено множество нарушений условий договора об организации перевозок”, – говорится в сообщении.
Департамент обнародовал список маршрутов, договоры с которыми расторгнуты. Так, в Киеве прекратили работу следующие маршруты:
— № 565 (станция метро “Петровка” — аэропорт “Киев”);
— № 441 (станция метро “Героев Днепра” — Сады);
— № 498 (улица Петра Вершигоры — станция метро “Лесная”);
— № 464 (станция метро “Героев Днепра” — Центральный железнодорожный вокзал).
Напомним, резонансное ДТП на улице Елены Телиги в Киеве спровоцировало очередную проверку маршрутчиков.
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