В Киеве прекращают работать маршрутки: мэрия начала расторгать договоры с перевозчиками

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА расторгли договоры с перевозчиками, обслуживающими четыре столичных маршрута.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

“Проверки киевских перевозчиков начались 14 февраля. В процессе проверок было выявлено множество нарушений условий договора об организации перевозок”, – говорится в сообщении.

Департамент обнародовал список маршрутов, договоры с которыми расторгнуты. Так, в Киеве прекратили работу следующие маршруты:

— № 565 (станция метро “Петровка” — аэропорт “Киев”);

— № 441 (станция метро “Героев Днепра” — Сады);

— № 498 (улица Петра Вершигоры — станция метро “Лесная”);

— № 464 (станция метро “Героев Днепра” — Центральный железнодорожный вокзал).

Напомним, резонансное ДТП на улице Елены Телиги в Киеве спровоцировало очередную проверку маршрутчиков.