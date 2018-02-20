Японцы создали электрокар, который разгоняется быстрее Tesla

Японский автопроизводитель Aspark добился того, что до недавнего времени казалось невозможным: создали электромобиль, предназначенный для поездок по городу, который разгоняется до 96 км/ч всего за 1,9 секунды.
Электромобиль под названием Aspark Owl, бьет рекорд ускорения большинства дорогих машин в мире, включая Bugatti Chiron стоимостью $3 млн, которая разгоняется за 2,3 секунды, а Lamborghini Aventador – за 2,7.
Безусловно, не совсем справедливо сравнивать ускорение Owl с машинами, работающими на бензине. Электродвигатели имеют более высокий крутящий момент и лучшее ускорение, чем ДВС на более низких скоростях. Именно поэтому более подходящим сравнением будет электрокар Tesla Model S, чье время разгона признано рекордным – всего 2,3 секунды.
Aspark Owl вскоре может стать самой мощной машиной в мире, но есть два “но”. Во-первых, тестовый пробег был сделан на гоночных шинах, которые не разрешены для ежедневного использования в городе. Но Aspark работает над тем, чтобы побить свой двухсекундных рекорд, используя обычные шины.
Во-вторых, Owl будет стоить $4,4 млн. За те же деньги можно купить около 65 базовых моделей Tesla S. К тому же, компания Илона Маска уже заявила, что сможет увеличить скорость разгона до 1,9 секунды.
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