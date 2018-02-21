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Финляндия запускает программу выдачи вида на жительство основателям стартапов

Финляндия запускает программу выдачи вида на жительство основателям стартапов

Правительство Финляндии весной запускает программу выдачи вида на жительства гражданам других стран, которые намерены запустить стартап и имеют проработанный бизнес-план. Об этом пишет Yle.

С начала апреля власти страны начнут предоставлять специальный вид на жительство потенциальным предпринимателям. Получить вид на жительство в Финляндии смогут создатели стартапов из стран, не входящих в ЕС, при наличии проработанного бизнес-плана.

“Надеюсь, что у нас будет около 100 групп иностранцев, чтобы мы могли проработать модель всей организации”, — рассказал представитель Business Finland Юкка Хяюрюнен.

“У нас существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии”, — добавил представитель Business Finland.

По его словам, власти в первую очередь рассматривают проекты студентов, которые являются гражданами других стран, но учатся в Финляндии и планируют остаться в ней жить.

По материалам Дело
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