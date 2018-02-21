Финляндия запускает программу выдачи вида на жительство основателям стартапов

Правительство Финляндии весной запускает программу выдачи вида на жительства гражданам других стран, которые намерены запустить стартап и имеют проработанный бизнес-план. Об этом пишет Yle.
С начала апреля власти страны начнут предоставлять специальный вид на жительство потенциальным предпринимателям. Получить вид на жительство в Финляндии смогут создатели стартапов из стран, не входящих в ЕС, при наличии проработанного бизнес-плана.
“Надеюсь, что у нас будет около 100 групп иностранцев, чтобы мы могли проработать модель всей организации”, — рассказал представитель Business Finland Юкка Хяюрюнен.
“У нас существует дефицит иммигрантов для создания успешных инновационных компаний. Они обладают навыками, которые невозможно получить в Финляндии”, — добавил представитель Business Finland.
По его словам, власти в первую очередь рассматривают проекты студентов, которые являются гражданами других стран, но учатся в Финляндии и планируют остаться в ней жить.
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