Компания Just выводит на рынок мясо из пробирки

Американская компания Just, в прошлом известная как Hampton Creek, готовит к запуску линейку продуктов из искусственного мяса. В лаборатории стартапа ведется разработка наггетсов, колбасок и имитации фуа-гра. Представители Just уверяют, что им удалось снизить затраты на производственный процесс. Именно большая стоимость считается главной проблемой культивированного мяса.

К концу года Just (в прошлом Hampton Creek) первой в мире начнет продажу мясных продуктов, выращенных в лабораторных условиях. Какой именно вид мяса будет производить компания, пока не сообщается. Как пишет WIRED, в лабораториях Just ведется разработка искусственных наггетсов, колбасок чоризо и фуа-гра. Хотя журналисты издания побывали на производстве компании, попробовать мясные продукты им пока не удалось. Глава Just Джош Тетрик заявил, что они еще не готовы для потребителей.

За несколько месяцев компании нужно отладить процесс культивирования мяса и улучшить его вкусовые свойства. Подробности своих разработок компания не сообщает, но, по словам Тетрика, ученые из Just применяют метод выращивания мяса без использования сыворотки. Именно сыворотка считается одним из самых дорогих компонентов синтезированного мяса. Чтобы запустить рост клеток, их нужно снабдить не только питательными веществами, но и белками — факторами роста, которые как раз содержатся в сыворотке.

Just располагает не только собственными разработками, но и старейшей методикой культивирования мяса, запатентованной голландским ученым Виллемом ван Эленом в 90-е годы. Технология предполагает использование животных клеток. Их помещают в биореактор и снабжают питательными веществами, что приводит к росту и воспроизводству клеток.

Однако подобный метод требует больших затрат. В 2013 году бургерная котлета, выращенная в лабораторных условиях, обошлась ученым в $300 000. За 4 года мясо из пробирки подешевело в 30 000 раз, но по-прежнему стоит дороже обычного мяса. Но Тетрик уверяет, что Just удалось снизить затраты настолько, чтобы сделать продажу продукта коммерчески выгодной.