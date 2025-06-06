SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США — Finance.ua

SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

SpaceX начинает вывод из эксплуатации кораблей Dragon из-за заявления президента США

Американский миллиардер Илон Маск заявил о немедленном снятии с эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз Дональда Трампа отменить госконтракты с его компаниями. Это ставит под опасность все миссии NASA.

Об этом Илон Маск сообщил в соцсети Х (Twitter).

В четверг, 5 июня, Илон Маск заявил, что компания SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon. Это стало реакцией на публичное заявление Дональда Трампа, который пообещал отменить все государственные контракты и субсидии, связанные с компаниями Маска.

In light of the President’s statement about cancellation of my government contracts, @SpaceX will begin decommissioning its Dragon spacecraft immediately pic.twitter.com/NG9sijjkgW — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

«SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon», — написал он в ответ на заявление Трампа, что прекращение контрактов с Маском сэкономит «миллиарды долларов».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически подтвердил ухудшение своих отношений с предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, заявив, что он «очень разочарован» им. Это произошло после того, как Маск покинул свой главный консультативный пост в Белом доме и впоследствии выступил против масштабного налогового и бюджетного пакета президента.

Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск сошел с ума, и забрал у него мандат, заставлявший всех покупать его «ненужные» электромобили. На что Маск заявил, что Трамп лжет, отметив, что «это печально», и запустил голосование о создании новой партии.

УНН По материалам:

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