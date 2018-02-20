Директор Фонда гарантирования: МВФ не всегда прав

Константин Ворушилин считает, что представители МВФ не всегда понимают реальную ситуацию в стране и экономике при осуществлении реформ.

Об этом директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц рассказал в интервью Экономической правде.

Ворушилин является членом совета финансовой стабильности.

Он согласен с тем, что МВФ является важным кредитором для Украины, однако ставит под сомнение его ключевую роль в проведении реформ.

По его мнению, к созданию Антикоррупционного суда необходимо подходить осторожно.

“Самая большая проблема чиновников — надо принимать решения. Мы теряем экономику и страну из-за того, что не принимаем решения быстро. Чиновников запугали до такого состояния, что они не принимают решений”, – говорит Ворушилин.

“Мы уходим в другую крайность, а должна быть золотая середина. Контроль должен быть, но и должна быть правовая защита профессиональной деятельности. Этого в государстве нет, поэтому мы будем ходить по кругу”, – утверждает директор ФГВФЛ.

“МВФ далеко не все вещи понимает. Когда делали фондирование фонда, я ссорился с миссией МВФ. Элементарную вещь я объяснял трем миссиям. Вставал и просто уходил”, – сказал он.

Ворушилин считает, что МВФ надо убеждать аргументами.

“Всегда ли прав МВФ? Не всегда. С МВФ нужно разговаривать, ему нужно доказывать, он должен понимать ситуацию в стране, в экономике”, – заявил Ворушилин.

“Деньги, которые они дают, это не так и много. Но для того, чтобы страна не упала в дефолт, чтобы сделать возвратность кредиторам, их поддержка нужна. Однако кредиты МВФ — это не панацея от всех бед”, – сказал он.

“Панацея — это экспорт, сильная экономика, возможность получения инвестиционных денег, валюта без процентов. Мы заинтересованы в помощи МВФ, чтобы стабилизировать экономику и двигаться дальше”, – резюмировал директор ФГВФЛ.