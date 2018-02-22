Бизнес-курс ЦБТ Беластиум (CBT Belastium): отзывы клиентов о продвинутых методиках обучения

Сегодня, в достаточно нестабильное время, многие ищут возможность зарабатывать больше. При этом практически каждый второй мечтает работать на себя. Однако многие останавливаются уже на начальных стадиях реализации своей мечты, так как начинающий бизнесмен боится стартовать и выходить на рынок, где уже давно сформировалась конкурентная среда. К счастью, из этой ситуации есть выход! Для начинающих инвесторов-бизнесменов есть сфера, где можно достойно зарабатывать – это торговля на финансовых рынках. Как и в любой другой сфере, прежде чем начать инвестировать, необходимо изучить все тонкости и правила данного бизнеса. Такое обучение предоставляет Центр Биржевых Технологий (ЦБТ) – Беластиум . Отзывы клиентов, которые прошли это обучения можно найти в интернете.

Стоит заметить, что всего за 10 дней курса Вы уже будете готовы к тому, чтобы самостоятельно зарабатывать на трейдинге. Более того, этот курс подходит не только начинающим инвесторам, но и тем, кто уже имеет свой бизнес или опыт успешного инвестирования, так как в любом деле нужно постоянно развиваться и открывать что-то новое.

Уникальность обучения CBT Belastium, отзывы клиентов

Уникальность данного курса обучения заключается в том, что ученики всего за 10 дней получают абсолютно готовый бизнес-план. Данная программа обучения воспитала многих успешных трейдеров. На сегодняшний день многие из них работают на крупных биржах Европы и Америки.

В основе курса ЦБТ Беластиум лежит:

огромное количество видов анализа: технический, фундаментальный, свечной (Price Action), математический и графический;

различные торговые тактики: добавления, усреднения, пирамидинг и др.;

торговые стратегии: анализ отчетов операторов рынка ( CFTC ), снайпер, анализ опционных уровней, скальпирование, “черепаха”, бэтмен и т. п.

психология торговли;

основы риск-менеджмента.

Отзывы о ЦБТ Беластиум и преимущества бизнес-курса

Центр Биржевых Технологий – первая компания в Украине, которая начала предоставлять обучающие курсы заработка на финансовых рынках, постоянно повышая количество финансово грамотных людей в стране.

У бизнеса на финансовых рынках есть масса преимуществ в отличии от классического:

товар, которым Вы торгуете, не портится, его не нужно где-то хранить и в любой момент Вы можете поменять его на деньги;

не нужно арендовать офисное помещение. Можно работать в любом месте на планете, имея доступ к интернету со своего телефона или компьютера;

нет коррупционных схем;

у Вас есть постоянный доступ к своим деньгам – в любой момент вы можете остановиться и забрать свой капитал;

можно зарабатывать с первого дня торговли.

С каждым днем данный вид бизнеса становится все популярнее, а количество желающих получить качественное обучение постоянно растет. Отзывы о CBT Belastium свидетельствуют, что практически все украинцы выбирают данные курсы, ведь у них есть ряд преимуществ:

обучение ведут профессиональные трейдеры и финансовые аналитики;

курс адаптирован под любую рыночную ситуацию и финансовый инструмент;

курс включает в себя соотношение 80/20 – практика/теория;

возможность пройти курсы повышения квалификации: мастер-классы, трейдерские семинары, маркет-дискашны и т. д.

Центр Биржевых Технологий является лидером по показателю людей, которые прошли обучение торговли на финансовом рынке. В компании подходят очень ответственно к процессу обучения, поскольку для ЦБТ важно, чтобы каждый клиент обладал нужными знаниями и опытом после завершения курса. Самоотдача преподавателей-трейдеров дает свои плоды, которые отображаются в отзывах довольных учеников. Бизнес-курс CBT Belastium отзывы, о котором вы можете найти в интернете, – это выбор успешных людей!

Спешите записатся на следующий курс обучения и получайте готовую бизнес-модель для достойного заработка. Позвольте своему уму генерировать для Вас деньги!