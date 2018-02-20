Сбербанку России разрешили купить в Украине два отеля у экс-регионала

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал украинской “дочке” Сбербанка России разрешение на покупку двух отелей Черное море в Одессе (ул. Пантелеймоновская, 25, ул. Ришельевская, 59) у экс-регионала, народного депутата Леонида Климова.

Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Речь идет о покупке активов, принадлежащих Туристско-производственной фирме “Черное море”.

Напомним, что в конце 2017 года Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке одесский отель Черное море Ришельевская.

Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м., номерной фонд – 225 номеров. Он входит в сеть отелей Черное море, которая принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и нынешнему владельцу футбольного клуба Черноморец.

Согласно данным веб-сайта сети отелей Черное море, в нее входят девять объектов в Одессе, Одесской области и Киеве.

Главный офис сети расположен на ул. Маразлиевская, 1/20 в Одессе. Там же действует стадион ФК Черноморец и отель Черное море Парк Шевченко.