Сбербанку России разрешили купить в Украине два отеля у экс-регионала

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал украинской “дочке” Сбербанка России разрешение на покупку двух отелей Черное море в Одессе (ул. Пантелеймоновская, 25, ул. Ришельевская, 59) у экс-регионала, народного депутата Леонида Климова.
Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.
Речь идет о покупке активов, принадлежащих Туристско-производственной фирме “Черное море”.
Напомним, что в конце 2017 года Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ за долги по ипотеке одесский отель Черное море Ришельевская.
Общая площадь гостиничного комплекса составляет 12 тыс. кв. м., номерной фонд – 225 номеров. Он входит в сеть отелей Черное море, которая принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и нынешнему владельцу футбольного клуба Черноморец.
Согласно данным веб-сайта сети отелей Черное море, в нее входят девять объектов в Одессе, Одесской области и Киеве.
Главный офис сети расположен на ул. Маразлиевская, 1/20 в Одессе. Там же действует стадион ФК Черноморец и отель Черное море Парк Шевченко.
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