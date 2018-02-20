Данные НБУ по депозитным ставкам 20 ведущих отечественных банков по состоянию на 19 февраля

Предлагаем вашему вниманию украинский индекс ставок по депозитам физических лиц, который рассчитывается НБУ совместно с агентством Thomson Reuters на основе номинальных ставок 20 ведущих отечественных банков, имеющих наибольший портфель вкладов физических лиц.
Напомним, украинский индекс ставок по депозитам физических лиц отражает уровень процентных ставок, по которым банки-участники УИСД будут готовы принимать депозиты физических лиц в соответствии с законодательством Украины.
Для расчета индекса УИСД используются номинальные ставки банков по “классическим” депозитам, стандартным суммам на соответствующие сроки. “Классическим” в методике расчета индекса УИСД считается депозит нового вкладчика, без права пополнения вклада до конца срока и с выплатой процентов в конце срока действия депозита. Стандартными суммами депозитов считаются: 100 тыс. UAH, 10 тыс. USD, 10 тыс. EUR.
Итак, по данным Национального банка Украины, украинский индекс ставок по депозитам физических лиц по состоянию на 19 февраля 2018 года составил:
На 12 месяцев:
На 9 месяцев:
На 6 месяцев:
На 3 месяца
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