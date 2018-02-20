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В Японии создадут единый орган регулирования крипторынка

В Японии создадут единый орган регулирования крипторынка

Две японские криптовалютные организации – Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association объединятся, чтобы защитить инвесторов от мошенничества.

Об этом пишет CNBS.

Как правило, большинство стран принимает решение об ограничении обмена криптовалютой (как Южная Корея, Китай, Индия) из-за мошенничества. В Японии, напротив, ищут компромиссное решение, чтобы сохранить рынок и обезопасить инвесторов.

Japan Blockchain Association и Japan Cryptocurrency Business Association – две ведущие организации японской криптовалютной индустрии – планируют объединиться в апреле, чтобы сформировать самоуправляемый орган для защиты инвесторов.

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Объединенная организация может назначить руководителей двух существующих ассоциаций в качестве председателя и его заместителя, сказали источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку не были уполномочены делать заявления в средствах массовой информации.

Однако Japan Cryptocurrency Business Association официально заявила, что решение пока не принято. Представители Japan Blockchain Association не комментировали информацию.

В прошлом месяце хакеры украли около $530 млн на токийской бирже Coincheck. Это стало крупнейшим мошенничеством в истории криптовалюты.

По материалам Espreso.tv
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