Загадки криптовалют: зачем украинские чиновники декларируют биткоины

Несмотря на то, что биткоин и другие криптовалюты не имеют в Украине правового статуса, то есть не признаны ни товаром, ни инвестиционными активами, ни даже денежными единицами, все больше украинских чиновников в своих декларациях указывают, что являются владельцами “электронных денег” нового поколения, пишет Сегодня.

Правда, неопределенность статуса криптовалют вносит неразбериху и в вопрос, как именно декларировать биткоины. Одни чиновники указывают их в графе “денежные активы”, как, например, народный депутат Дмитрий Голубов или экс-российская оппозиционерка, а теперь внештатный советник президента Украины Мария Гайдар. Другие обозначают криптовалюту как “движимое имущество” – например, нардеп Алексей Мушак, глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский и другие. Кто-то из них указывает количество биткоинов или лайткоинов, другие – эквивалент этой “недовалюты” в долларах или гривне.

По данным сервиса мониторинга открытых данных Opendatabot, по состоянию на январь 2018 года 54 украинских чиновника задекларировали ту или иную криптовалюту. Зачем они это делают? Обязаны ли публичные люди обнародовать информацию о покупке криптовалюты, если она не имеет правового статуса? К тому же физически ни увидеть, ни “пощупать” ее невозможно, в отличие от недвижимости, автомобилей или ювелирных изделий. И зачем декларировать криптовалюту, если проверить информацию о ней практически невозможно?

Исследователи международного банка Citibank, перечисляя риски, связанные с распространением криптовалют, отметили, что они “облегчают незаконную деятельность и могут перераспределять богатство от формальной до неформальной экономики”. В частности, полная анонимность операций, которая, по мнению исследователей, обеспечила криптовалютам повышенную популярность, имеет “особо важное значение для неформального сектора в целом” и “может способствовать прямым уголовным сделкам”. Причем Украина в этом исследовании попала в пятерку стран с наивысшими рисками, которые несут государственной экономике криптовалюты.

Коммуникационный менеджер Центра социально-экономических исследований “CASE Украина” Николай Малуха подтвердил, что криптовалюты можно рассматривать как один из способов сокрытия доходов и ухода от налогов.

“Если мы говорим о биткоинах, то очень сложно установить, кто проводил транзакции. А если говорить о таких криптовалютах, как дэш, то это практически невозможно установить, поскольку уровень анонимности там гораздо выше, чем у биткоина. Поэтому, если человек хочет получить взятку или продать килограмм кокаина, то в таком случае, понятно, он предпочтет расчет криптовалютами, а не наличными деньгами, и тем более банковскими переводами. В этом плане криптовалюта действительно открывает возможности нечистым на руку людям использовать данный инструмент”, – говорит Малуха.

Как криптовалюты могут послужить сокрытию доходов, эксперт объяснил на простом примере:

“Человек может сказать, что купил криптовалюту лет 5-7 назад по 300-500 долларов, а теперь, мол, она принесла доход в 20 тысяч. Таким образом можно оправдать какие-то высокие затраты в будущем или покупку дорогой недвижимости, автомобиля и т.д. Ведь эти транзакции никак не учитываются и не отслеживаются. Поэтому в этом плане криптовалюта, конечно, может помочь избегать острых вопросов в будущем. На все будет ответ: я просто очень удачно инвестировал в криптовалюту”, – говорит менеджер “CASE Украина”.

…Но махинации на большие суммы в биткоинах провести так же сложно, как и в гривне

А вот маркетолог биткоин-агентства KUNA Вадим Попов считает, что опасность криптовалют как инструментов для незаконных операций преувеличена.

“Это любимая страшилка спецслужб и разных органов власти, чтобы был повод сказать: “А давайте запретим!” Хотя уже есть несколько официальных исследований, которые проводились в Евросоюзе, о том, что вероятность использования криптовалют организованной преступностью или для криминальных целей не превышает 2%. Конечно, потенциально криптовалюты интересны и тем, кто намеревается провести незаконные операции. Но там тоже очень большие трудности с тем, чтобы обычные деньги превратить в криптовалюту, либо криптовалюту – в обычные деньги. Как только сумма операций становится достаточно большой, начиная от сотни тысяч долларов, я уже не говорю про миллионы, проводить все эти обмены становится очень трудно и дорого. Да и потом, можно подумать, что для незаконных операций не пользуются долларами или наличными гривнями. Пользуются! А криптовалюта – это просто такой же инструмент, как и другие”, – говорит эксперт.

“Купить по 50-200 биткоинов за один раз, особенно за наличные, – это тяжело. И в Украине, и в Европе. В Австрии, например, купить биткоины можно в любом почтовом отделении. Но за один раз – максимум на 500 евро”, – подтверждает финансовый консультант международной компании OVB Сергей Титарчук.

Как доказать правдивость информации о криптовалюте в декларациях

В принципе, все “следы” транзакций с криптовалютами можно найти в криптокошельках их владельцев. Казалось бы, проверить, насколько правдива информация, которую указывают чиновники, просто: попросить их “раскрыть” свой кошелек, предъявить скан транзакций и т.п.

Однако эксперты сомневаются, что это принесет результат.

“Потребовать, конечно, можно. Но на каком основании человек это вам обязан показывать? У нас ведь статус криптовалют никак не определен, и ни одно контролирующее ведомство не может заставить человека раскрыть свои операции по криптовалютам”, – предупреждает Николай Малуха.

Кроме того, очень редко криптокошельки записываются на настоящее имя владельца. Если же биткоин-кошелек записан на псевдоним, как владелец докажет, что это именно его “имущество” и транзакции?

“Банковские счета можно перепроверить через налоговую, потому что есть идентификационный номер. Здесь такого нет. То есть для формальности можно что-то показать: или один из своих кошельков, или чужой. Но, в принципе, криптовалюты – это то, что максимально анонимно, максимально защищено”, – говорит эксперт.

А предоставлять доступ к своему “кошельку” проверяющим эксперты считают довольно опасным. В качестве примера они приводят историю с обыском у редактора издания о криптовалютах Forklog Анатолия Каплана, которая произошла в Одессе перед Новым годом и наделала много шума в Сети. По данным Forklog, во время обыска сотрудники ведомства якобы пытались перевести биткоины Каплана на свой биткоин-кошелек.

“Помимо декларирования, публичные лица должны также указывать адрес хранения криптовалюты (блокчейн). Блокчейн прозрачен полностью, и его раскрытие безопасно. Это просто адрес. Но по нему можно посмотреть, насколько информация в декларации похожа на правду. Например, если человек говорит, что купил криптовалюту в 2008 году, а транзакция произошла в 2014-м, то уже есть повод задуматься”, – подсказывает Вадим Попов.

Впрочем, Вадим Попов подтверждает: ни один орган в Украине не имеет права требовать доказательств, права посмотреть транзакции и т.п.

“Вот это и является камнем преткновения. Конечно, можно декларировать все, что угодно. Но если никто не может проверить, тогда какой смысл вообще это декларировать? Пока не будет урегулирован статус криптовалют и не будет необходимости раскрывать происхождение средств, грош цена всем этим декларациям”, – убежден эксперт.

В Южной Корее недавно обязали чиновников привести свои счета в криптовалюте в соответствие с требованиями обычной банковской системы, в частности, с так называемым “антиотмывочным законодательством”.

“Украина к этому тоже придет, рано или поздно. Это вопрос зрелости рынка. Пока мы просто не достигли этой зрелости”, – говорит Вадим Попов.

Отметим, ранее сайт “Сегодня” писал о невиданных скачках курса биткоина, а также о том, чего стоит ожидать в ближайшее время.

Кроме того, мы проанализировали другие популярные криптовалюты, которые вскоре могут составить биткоину конкуренцию.

Александра Романюк