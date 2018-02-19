Киев обошел Москву по уровню востребованности офисов

Доля свободных офисных помещений в Киеве в прошлом году уменьшилась с 19 до 13%. Главной причиной столь существенного скачка стал рост спроса на деловые помещения. В то же время в Москве в начале 2018 года свободными оставались 13,8% офисов. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании JLL.

Аналитики подсчитали, что в 2017 году доля свободных офисных площадей класса А в Киеве сократилась почти на 8%, до 18,3% от общего объема предложения. В классе В число вакантных помещений уменьшилось на 6%, сейчас пустуют около 12% офисов.

На данный момент количество вакантных площадей в Киеве опустилось ниже значений в Москве (13,8%) и Хельсинки (14%).

“При сохранении динамики мы ожидаем сокращения показателя до 8,5-9% к концу 2018 года, что позволит опередить Варшаву по доле занятых офисных площадей”, – прогнозируют эксперты JLL.

Аналитики констатировали высокий спрос в Киеве на аренду и покупку офисов, однако объем предложения недвижимости для ведения бизнеса растет незначительными темпами. В прошлом году в украинской столице ввели в эксплуатацию 44 тыс. кв. м офисных помещений.

Ставка аренды офисов в Киеве составляет 16-28 долларов за квадратный метр в месяц для бизнес-центров класса А и 9-17 долларов – в объектах класса В.

Согласно прогнозам аналитиков, в конце 2018 стоимость аренды офисных помещений вырастет на 3-5%.

Напомним, в 2017 году возросло количество сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости. Как сообщают эксперты, в прошлом году в столице заключили 31 400 сделок, что на 8% больше, чем в 2016 году. Такой спрос на недвижимость связан с тем, что у украинцев нет вариантов, как еще инвестировать свои деньги.