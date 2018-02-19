Межбанк: доллар поднялся

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 23,11 коп., на торгах понедельника понизился на 2,10 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (19-го Америка отмечает День президентов) на украинском межбанке торговался доллар в непопулярном у нас режиме валютирования tom, или «завтра».

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 UAH/USD tom, где оставался до 11.07 Киева, инициировав с этого часа коррекцию: 27,00/27,03 UAH/USD tom.

В сопровождении очень вялых торгов, характерных для сделок с «завтрашним» долларом, котировки последнего не изменялись до 15.30, немного просев к этому часу до 26,990/27,025 UAH/USD tom, спустя 50 минут, единичные покупки на пустом рынке вернули «американец» на уровень 27,01/27,04 UAH/USD tom.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 27,01/27,04 UAH/USD tom финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 19 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,77% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD tom.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,50% годовых (с 12.10 Киева – 13,50/14,25% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,9900 / 27,0300

евро – 33,53050/ 33,5393

российский рубль – 0,4782 / 0,4792

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2380/1,2321

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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