Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1081 0

Межбанк: доллар поднялся

Межбанк: доллар поднялся

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в пятницу относительно доллара на 23,11 коп., на торгах понедельника понизился на 2,10 коп., оказавшись на уровне 27,0119 UAH/USD tom.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,99/27,03 UAH/USD tom виртуально, без сделок.

Ввиду выходного дня в США (19-го Америка отмечает День президентов) на украинском межбанке торговался доллар в непопулярном у нас режиме валютирования tom, или «завтра».

Около 10.10 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 UAH/USD tom, где оставался до 11.07 Киева, инициировав с этого часа коррекцию: 27,00/27,03 UAH/USD tom.

В сопровождении очень вялых торгов, характерных для сделок с «завтрашним» долларом, котировки последнего не изменялись до 15.30, немного просев к этому часу до 26,990/27,025 UAH/USD tom, спустя 50 минут, единичные покупки на пустом рынке вернули «американец» на уровень 27,01/27,04 UAH/USD tom.

Эти цены не изменялись до завершения торгов.

На цифре 27,01/27,04 UAH/USD tom финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 19 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0119 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 3,77% с 28,0672 UAH/USD до 27,0119 UAH/USD tom.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 19 февраля гривна overnight котировалась банками по 13,50/15,50% годовых (с 12.10 Киева – 13,50/14,25% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,9900 / 27,0300
евро – 33,53050/ 33,5393
российский рубль – 0,4782 / 0,4792

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2380/1,2321

Средневзвешенный курс по данным НБУ:

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018