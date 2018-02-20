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Стали известны крупнейшие продуктовые сети Украины (инфографика)

Стали известны крупнейшие продуктовые сети Украины (инфографика)

Тройка лидеров по количеству торговых точек остается неизменной: АТБ, Fozzy и Volwest Group.

Об этом говорится в исследовании компании GT Partners Ukraine, передает Ukrainian Retail Association.

Сеть АТБ насчитывает 910 магазинов. На втором месте Fozzy Group, управляющая сетями “Сильпо”, “Фора”, Thrash !, Le Silpo, Favore, – 535 объектов.

Третье место в топ-10 занимает волынская компания Volwest Group (бренды “Наш Край”, SPAR) – 243 магазина.

По материалам Економічна Правда
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