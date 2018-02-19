Почему Украина превратилась из экспортера в рассадник евроблях

Бесконтрольный временный ввоз секонд-хенда на еврономерах на фоне умирающего производства авто в Украине превратил нашу страну в потребителя старого автохлама из Европы. В Украину бесконтрольно ввозят евробляхи, а собственные предприятия, такие как Запорожский автомобилестроительный завод, на грани банкротства. Всего 10 лет назад Украина была внушительным экспортером автомобилей и автобусов разных модификаций, а сейчас украинские автозаводы едва сводят концы с концами.

По данным Ассоциации Укравтопром, в 2008 году Запорожский автомобилестроительный завод экспортировал в страны ближнего и дальнего зарубежья более 72 000 автомобилей и автобусов различных модификаций. Для сравнения, в прошлом году в Украине было продано немногим более 80 тысяч новых автомобилей. И этот экспорт ЗАЗов принес тогда налоги в казну Украины и обеспечил поступление иностранной валюты.

На экспорт шли не только модели ЗАЗа, которые в странах СНГ продавались под названием ZAZ Chance (Chevrolet Lanos). Производство своих брендов на ЗАЗе было выгодным и для Chery. Ведь Украина – государство, которое сотрудничало со странами Таможенного союза. Благодаря этому, Chery получала для своей сети на рынках СНГ автомобиль с нулевой пошлиной – как продукт, произведенный в Украине. В торговую сеть китайского бренда в странах СНГ из Украины было поставлено более 20 тыс. автомобилей Chery Bonus (ЗАЗ Forza).

Однако вскоре Россия ввела утилизационный сбор и вытеснила украинские автомобили со своего рынка. Если говорить о производстве тех лет, по данным Укравтопрома, наиболее продуктивными для ЗАЗа были 2006, 2007 и 2008 годы. В это время на предприятии выпустили 193 тысячи, 282 тысячи и почти 258 тысяч новых машин, соответственно. Сегодня эти цифры выглядят фантастическими. И кажется абсолютно нереальным и невозможным, что такое мощное промышленное предприятие, как Запорожский автомобилестроительный завод, всего за каких-то 10 лет пришло в полный упадок.

Напомним, что по данным Ассоциации Укравтопром, в 2017 году на ЗАЗе было выпущено меньше 1700 транспортных средств. Самыми удачными для ЗАЗ были 2007 – 2012 годы. За этот период было экспортировано более 231,3 тыс. автомобилей . Основными рынками сбыта были Россия (89%), Казахстан (3%), Сирия (2,5%), Беларусь (2%), Азербайджан (2%) и Узбекистан (1,5%). На экспорт шли в основном ZAZ Chance (Ланос и Сенс), Сhery A-13, Forza (копия Чери), Vida (копия Шевроле). В Сирии началась война и там перестали вообще интересоваться автомобилями.

После аннексии Крыма и начала АТО завод прекратил поставки автомобилей в РФ. Следом начали возникать и проблемы с транзитом автомобилей в другие страны, и таким образом отпал экспорт в страны Средней Азии и Казахстан. А в довершении экспортного коллапса страны Таможенного Союза перестали признавать украинский сертификат качества СТ-1 (в частности – в Белоруссии).

ЗАЗ в одночасье остался без экспортных рынков и сохранил лишь поставки машинокомплектов для предприятия GM-Египет.

К сожалению, в этой ситуации, особенно в сертификационном споре с РФ, ЗАЗ не получил действенной помощи на государственном уровне. Беларусь по-прежнему не признает наш сертификат, а госорганы Украины до сих пор не подняли этот вопрос. ЗАЗ оказался зажат в рамках украинского рынка, объемы которого из-за девальвации и засилья подержанных авто в два раза меньше, чем мощность самого ЗАЗа.

Вот как выглядит невеселая статистика производства автотранспортных средств на ЗАЗе в последние годы: 2013 – 22032 шт. 2014 – 13144 шт. 2015 – 3949 шт. 2016 – 526 шт. 2017 – 1682 шт. 2018 года в этом списке, скорее всего, уже не будет. Произошло значительное подорожание электричества, газа, других коммунальных услуг, стремительно выросли налоги на землю, растет налог на недвижимость. Давят и кредитные обязательства, которые к 2017 году достигли 3 млрд. гривен. Отказываются выпускать комплектующие малыми объемами для ЗАЗа и поставщики, либо их стоимость уже астрономическая.

Аналитики считают, что экономическая целесообразность продолжения производства автомобилей в Украине и на ЗАЗе, в частности, напрочь отсутствует. Вот так, всего за каких-то 10 лет, Украина из экспортера автомобилей, превратилась в страну, где производство оказалось не только нецелесообразным, но и убыточным. Для этого, как на подбор, сошлись все негативные факторы. Девальвация денежной единицы, низкая платежеспособность населения, импорт подержанных иномарок из Европы по льготным акцизам и, конечно, бесконтрольный временный ввоз секонд-хенда на еврономерах.