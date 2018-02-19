Коррупционеры научились обходить ProZorro - эксперт

Система государственных закупок ProZorro усложнила хищения государственных средств на время, но чиновники научились ее обходить. Такое мнение в комментарии высказал политолог Александр Кочетков.
“Введение ProZorro было достаточно прогрессивным шагом. Но со временем наша чиновничья коррупционная система научилась обходить ProZorro, закладывать туда свои коррупционные интересы. Сегодня большое количество тендеров, анализируя которые, мы можем говорить: дело не в ProZorro, дело в том, как заказчик подойдет к тендеру, условия он пропишет. К сожалению, наша коррупционная чиновничья система научилась пользоваться ProZorro в собственных интересах”, – пояснил он.
А.Кочетков убежден, что в украинских реалиях любая автоматизированная система проигрывает человеческому разуму. Из-за этого спрогнозировать успешность глобальных операций через электронную площадку довольно сложно.
“К примеру, если приватизация государственных предприятий будет происходить через ProZorro, это чревато дальнейшими судебными процессами со ссылкой на то, что система несовершенна и приватизация происходила нечестно. И к сожалению, достаточных средств от такой приватизации средств, чтобы покрыть расходы бюджета – мы не получим”, – пояснил политолог.
Напомним, из-за махинаций на тендере токсичные отходы из днепропетровского ядомогильника оказались под Киевом. Эксперты фиксируют, что в основном на тендерах злоупотребляют заказчики – чиновники государственных и коммунальных предприятий.
Например, столичное метро определило победителем тендера по утилизации опасных отходов компанию без специальной лицензии и подрядчиком с оккупированной территории.
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