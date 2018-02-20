Автоматизация уничтожит 20-25% рабочих мест в экономике США

Консалтинговая компания Bain & Company опубликовала доклад на тему влияния автоматизации на имущественное расслоение в американском обществе. По мнению аналитиков, есть риск, что роботизация не приведет к ожидаемому росту общего благосостояния, а лишь сделает богатых еще более богатыми, пишет MIT Technology Review.
Согласно исследованию, автоматизация, в первую очередь, ударит по людям с низким и средним заработком. Ее плюсами — ростом производительности и инвестиций — смогут насладиться только наиболее квалифицированные работники и крупные корпорации. К концу 2020-х годов до 20-25% рабочих мест в экономике США будут уничтожены автоматизацией.
Вызванная автоматизацией волна инвестиций в технологии оценивается примерно в $8 трлн. При этом, к началу 2030-х годов инвестиции пойдут на спад вместе с потреблением и процентными ставками. В результате, нас ожидают «американские горки» с процентными ставками — сначала их рост, а затем новое падение до исторических минимумов. Это приведет к волатильности на мировых финансовых рынках. Аналитики предсказывают, что компании не смогут переобучить достаточное число сотрудников на новые профессии, к чему добавится высокий темп старения населения США. Компаниям придется полностью менять бизнес-модели, чтобы как-то адаптироваться к новой ситуации.
Тем временем, все больше денег будет концентрироваться в руках наиболее богатых граждан и крупных компаний. Они будут больше сберегать, нежели тратить, тормозя таким образом рост экономики.
Экономика не может развиваться исключительно за счет технологий, считают в Bain & Company. Внутренний спрос также является важным фактором роста, однако его может подорвать автоматизация. По мнению аналитиков компании, во многих странах возрастет роль государства, которое начнет вмешиваться в рыночные процессы и выступать в роли крупного экономического игрока.
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