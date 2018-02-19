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Японские инженеры создали дисплей-пластырь

Японские инженеры создали дисплей-пластырь

Группа ученых Токийского университета разработала сверхтонкий эластичный светодиодный дисплей, который можно приклеивать на человеческую кожу. Об этом сообщило японское общественное телевидение NHK.

Состоящий из микродиодов экран толщиной 1 мм напоминает пластырь размером 6 на 10 сантиметров. Как утверждает группа исследователей, дисплей не вызывает у человека никакого дискомфорта, даже если прикрепить его на подвижный участок тела, например, на тыльную сторону ладони.

На этом экране можно читать текстовые сообщения и смотреть видео. По словам главы исследовательской группы профессора Такао Сомэя, массовое внедрение таких дисплеев поможет улучшить качество повседневной жизни людей всех возрастов, поскольку в значительной степени упростит доступ к информации.

По материалам bigmir.net
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