Стали известны новые модели спецобязательств "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины на переговорах с экспертами Международной валютного фонда предложил две новые модели спецобязательств НАК “Нафтогаз Украины” для расчета цен на газ.

В частности, на прошлой неделе Кабмин снова предложил экспертам МВФ новый механизм расчета цен на газ.

Украинские чиновники обсуждали с представителями МВФ необходимость пересмотра специальных обязательств НАК “Нафтогаз Украины”.

Было предложено две модели, согласно которым спецобязательства по-прежнему будут распространяться на поставки газа населению, теплокоммунэнерго и религиозным организациям, а их действие будет продлено до 1 апреля 2021 года. Первая модель предусматривает, что газ для населения – 10,9 млрд кубометров – поставщикам (облгазам) продает не НАК, а “Укргазвыдобування” по цене 4942 гривен за тыс. кубометров (без НДС).

Остаток (разница между добытым объемом и поставленным населению) в 5,3 млрд кубометров “Нафтогаз” покупает у УГВ по такой же цене и продает теплоэнергетическим компаниям по цене 5066 гривен за тыс. кубометров (без НДС). Это означает, что цена газа вырастет на 2,5%. В 2019 году, предполагается, что с ростом объемов собственной добычи, остаток газа будет продаваться через энергетическую биржу. Вторая модель отличается от первой тем, что предполагает, помимо прочего, закупку НАК газа для теплокоммунэнерго (5,3 млрд кубометров) на внешнем рынке по рыночной цене.

Обе эти модели предусматривают корректировку цены газа в результате одного из двух условий: если количество субсидиантов в стране менее 25%, либо, если Украина в состоянии удовлетворить потребности всех категорий абонентов газом собственной добычи.