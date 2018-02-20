Украина импортирует 80% рыбы

Украина импортирует 80% потребляемой рыбы.

Об этом в интервью для сказал первый заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк.

По его мнению, есть огромный потенциал для импортозамещения.

“Нужно развивать производство аквакультуры: как только рыба будет производиться в Украине и продаваться за украинские гривны, то сразу будет потеряна часть стимула для браконьеров, которые сейчас получают рыбу бесплатно и продают по импортной цене. Госрыбагентство должно сосредоточиться на наращивании мощности отрасли, не забывая, конечно, при этом о контрольных функциях”, — отметил заместитель министра.