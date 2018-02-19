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Китайцы во Львове будут строить электробусы

Китайцы во Львове будут строить электробусы

Представители китайской компании Beijing electric power automatic интересуются возможностью производства электробусов на базе Стрийского автобусного завода. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Планируется, что производство будет основано на сотрудничестве компании из Китая и украинской ООО «Компания ВЕЕМ-Металлавтопром». Сотрудники Львовского горсовета провели встречу с представителями Beijing electric power automatic, которая имеет большой опыт в производстве электрооборудования и заинтересована в производстве электробусов. Проект совместной работы был представлен на заседании передает Zхід.net.

Владелец ООО «Компания ВЕЕМ-Металлавтопром» Богдан Шевцив рассказал, что украинская сторона уже посетила Китай и познакомились с производством автобусов на электродвигателях. По его словам, в Китае производство чистого транспорта – это целый комплекс производств и сервисов.

Если договоренности трансформируются в реальный совместный проект, то украинские электробусы будут собирать на заводе в Стрыю на базе завода ТДВ «Стрий Авто». Здесь будут производится кузовы автобусов по чертежам китайской стороны. Еще две львовские компании будут поставлять запчасти и комплектующие. Китайская сторона возьмет на себя производство двигателей, блоков управления и аккумуляторов.

Электробус будет проезжать до 280 км без подзарядки, а зарядка аккумуляторов будет производится ночью. Для того, чтобы такой подвижной состав появился на улицах украинских городов, понадобятся специальные зарядные станции.

По материалам УБР
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