Facebook будет проверять пользователей, покупающих рекламу, с помощью почты

С целью предотвратить иностранное вмешательство в выборы через соцсеть, facebook будет проверять покупателей рекламы, отправляя им почтовые открытки.

Об этом пишет AP.

Как сообщила исполнительный директор Facebook Кэти Харбат, компания будет отправлять открытки потенциальным покупателям политических объявлений, чтобы подтвердить, что они проживают в США.

Получатель потом должен будет ввести полученный код в Facebook, чтобы продолжить покупку объявления.

Этот метод впервые применят в ноябре к объявлениям, в которых будут упоминаться имена кандидатов накануне промежуточных выборов в США, сказал пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.