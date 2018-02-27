Сильные факты убеждают водителей, что оформлять полисы ОСАГО — разумно

1 из 5 водителей в Украине не оформляет обязательную страховку ОСАГО. Не важно, на чем основано решение отказаться от страхования, — на личном негативном опыте или мнениях ложных авторитетов. Предубеждения автомобилистов рассеиваются при столкновении с фактами.
Предубеждения насчет ОСАГО — разные, а последствие отказа от покупки полисов — одно. Водители, которые попадают в аварии по вине людей без полиса, не могут получить выплату без участия в стрессовом конфликте и бюрократической волоките. В обычной ситуации пострадавшему приходится ждать компенсацию в среднем 3 месяца. Если у виновника ДТП отсутствует полис автогражданки, процесс затягивается — как кажется пострадавшему — до бесконечности.
Предубеждение №1. «Я не попаду в аварию, как другие люди»
Опыт. «5 лет вожу машину и ни разу никого не поцарапал» — думают тысячи водителей… и не оформляют полисы ОСАГО. Какой смысл тратить деньги на полис, если водишь как гонщик? Владение машиной и без трат на страхование — затратное удовольствие.
Факты. Предвзятое мнение меняется только после попадания в аварию, но иногда достаточно взглянуть на пугающую статистику. Как показывают цифры, на украинских дорогах происходит более 100 тыс. ДТП в течение года. В среднем происходит около 400 аварий в день. В них участвуют водители без страховок ОСАГО. Правило простое: насколько — ударил, настолько — платишь. Ведь пострадавший, скорее всего, подаст в суд, чтобы взыскать компенсацию ущерба.
Предубеждение №2. Не существует надежных финансовых компаний.
Опыт. Многие слышали о банкротствах банков и страховых. Поэтому некоторые люди считают, что никому нельзя доверять: из лопнувшего банка не вернешь деньги, у разорившейся страховой — не получишь компенсации.
Факты. На самом деле в Украине присутствуют страховые компании, которые защищают интересы клиентов более 10 лет. Например, компания VUSO начала продавать полисы в 2001 году и к началу 2018 года ей «исполнилось» 17 лет. Таким компаниям, преодолевшим финансовые кризисы 2008 и 2014 годов, доверяют свою страховую защиту от убытков тысячи людей и сотни организаций.
Предубеждение №3. Полисы ОСАГО подорожали и теперь стоят дорого.
Опыт. Страховки ОСАГО подорожали в течение 2014-2017 годов из-за увеличения цен на автомобильные детали и услуги мастерских. Поэтому теперь страховаться стало дорого, особенно владельцам моделей с мощным двигателем.
Факты. Стоимость страховки ОСАГО индивидуальна для каждого владельца транспорта. Прежде всего, она зависит от свойств машины и города, где она зарегистрирована в полиции (а не там, где обычно ездит человек). Если рассчитать осаго на онлайн калькуляторе, будет видно, что хозяину внедорожника с двигателем 3,5 л из Киева полис обойдется примерно в 3 раза дороже, чем обладателю хэтчбека с двигателем 1,5 л в Черновцах. Стоит учитывать, что стоимость страхования связана со степенью риска. По статистике МТСБУ средняя стоимость полиса автогражданки в период с января по август 2017 года составила 487 грн.
Предубеждение №4. Бюрократия мешает оформлять страховки ОСАГО и получать выплаты.
Опыт. Среди водителей много тех, кто считает, что оформлять страховки скучно и обременительно. Ход мыслей следующий: сначала надо собрать кучу документов, потом найти страхового агента и, наконец, потратить битый час на заполнение бланков. Пожалуй, нуднее только визит в ЖЭК, чтобы выяснить «когда будет горячая вода?».
Факты. Раньше оформление полиса приносило не больше позитивных эмоций, чем плановое прохождение техосмотра. Перемены к лучшему произошли в 2014 году — страховые компании начали продавать автомобилистам полисы ОСАГО и «Зеленая карта» в интернете. Сравнить цены и оформить полис поможет страховой агрегатор OH. 10 минут надо человеку, чтобы заказать полис на смартфоне или компьютере, указав сведения о себе и транспорте на сайте сервиса. Спустя несколько дней курьер привезет страховку или надо будет сходить за ней в выбранное отделение «Новой почты».
С декабря 2016 года действует прямое урегулирование убытков по ОСАГО. Купив такой полис в компании, которая участвует в этом проекте, можно получить выплату у своего страховщика. В этом случае срок ожидания компенсации сокращается в 2-3 раза и не надо собирать пачку документов для страховой виновника ДТП.
Предубеждение №5. Страховщики стремятся не выплачивать компенсации.
Опыт. В интернете встречаются посты, а в беседах — рассказы о том, что компания X не выплачивает денежную компенсацию на сумму Y при страховом случае Z. Некоторые люди не разбираются в обстоятельствах таких дел, а запоминают только утверждение — «они не платят». Более того, некоторые начинают транслировать слухи, основанные на ошибочной информации, что приводит к эффекту домино.
Факты. Стоит посмотреть официальную статистику страховых компаний, чтобы убедиться в том, что они платят пострадавшим в ДТП. В среднем на миллион гривен собранных платежей страховщики обычно выплачивают 400-500 тыс. грн компенсаций. На профессиональном языке это значит, что уровень выплат составляет от 40 до 50%. Крупные СК собирают за год премии на сумму более 100 млн грн и выплачивают людям компенсации на сумму более 50 млн грн. Сумма выплат всех компаний пострадавшим по ОСАГО за 9 месяцев 2017 года превысила 1,2 млрд. грн.
Предвзятость и предубеждения заманивают людей в логическую ловушку — они не воспринимают информацию, которая не совпадает с их представлениями о жизни. Не обладая объективной информацией, пристрастные люди часто принимают ошибочные решения. Наоборот, если опираться на факты, а не на слухи и домыслы, — выше шансы сделать верный выбор. Правило, которое актуально для многих сфер жизни, действует в страховании: без объективного взгляда на вещи не стоит рассчитывать, что в сложной ситуации страховщик подаст руку помощи.
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