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Tesla построит хранилища электроэнергии Powerpack в Нью-Йорке

Tesla построит хранилища электроэнергии Powerpack в Нью-Йорке

Если Комиссия Нью-Йорка по общественным услугам примет коммерческое предложение Tesla, в энергосети города появятся системы хранения энергии Powerpack на 4 МВт/8 МВт*ч, пишет Electrek.

Con Edison, крупнейшая энергетическая компания Нью-Йорка, может начать сотрудничество с Tesla. Согласно коммерческому предложению, представленному в Комиссию Нью-Йорка по общественным услугам, Tesla обязуется создать, установить и обслуживать системы хранения электроэнергии Powerpack мощностью и производительностью 4 МВт/8 МВт*ч.

Если по истечении трехлетнего испытательного периода батареи докажут свою эффективность, Tesla может оборудовать ими всю энергосеть Нью-Йорка и его пригородов. Первый проект обойдется Con Edison в $5,6 млн, но очень быстро полностью окупится, поскольку будет приносить владельцам по $700 000 экономии ежегодно.

Tesla уже начинает реформировать энергетический рынок в разных странах мира. Самые известные проекты запущены в Австралии и Пуэрто-Рико. Решение властей Нью-Йорка может вывести бизнес компании на новый уровень, предоставив Tesla возможность поставлять Powerpack для важнейших объектов инфраструктуры в США.

По материалам hightech.fm
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