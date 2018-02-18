Графеновый фильтр в один шаг очистил воду из Сиднейской бухты

Ученые из австралийской научной организации CSIRO представили новый дешевый метод очистки воды от загрязнений. Разработанная ими графеновая пленка в один шаг отфильтровала воду из Сиднейской бухты, сделав ее доступной для питья. Технология может помочь 2 млрд людей по всему миру, у которых нет доступа к чистой питьевой воде.

Команда ученых из Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) в Австралии открыла дешевый метод очистки воды на основе особой разновидности графена — GraphAir. Технологию получения этого материала австралийские исследователи представили год назад. Методика GraphAir позволяет получать тонкие графеновые пленки из соевого масла в один этап.

На основе «соевого графена» ученые создали пленку с микроскопическими наноканальцами. В процессе очистки жидкость проходит через них, а вода очищается от загрязнений. Система на 100% отфильтровывает соли, а также загрязнения бытового происхождения.

В ходе эксперимента эксперты CSIRO отфильтровали образцы воды из Сиднейской бухты. Для этого они установили пленку на обычный мембранный фильтр воды. Одной процедуры очистки оказалось достаточно, чтобы сделать воду доступной для питья. «Технология позволяет в один шаг получать чистую питьевую воду независимо от того, насколько загрязненной она была изначально», — пояснил руководитель исследования доктор Донь Хан Сео.

Ученые также обнаружили, что графеновая пленка медленнее загрязняется. Обычно мембрана для фильтрации утрачивает 50% эффективности уже через 72 часа. С GraphAir эта проблема была устранена. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications.

По словам исследователей, технология не требует больших затрат. «Все, что понадобится, — это нагрев, разработанный нами графен, мембранный фильтр и небольшой водяной насос», — цитирует Сео Science Daily.

Первые полевые испытания технологии в развивающихся странах состоятся в 2019 году. Также ученые планируют разработать систему очистки для домашнего использования и для городских систем фильтрации. Методику также можно адаптировать для опреснения воды и очистки от промышленных отходов.