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Полтавский аэропорт примет первый международный рейс

Полтавский аэропорт примет первый международный рейс

Аэропорт Полтава готовится к запуску международных чартерных рейсов, первый полет по маршруту Полтава-Анталия запланирован на май этого года

Об этом сообщает ЦТС.

“Хотя у нас мало времени – амбициозную задачу запуска первого пассажирского рейса Полтава-Анталия в мае этого года воплощаем в жизнь!”, – сообщил первый заместитель руководителя Полтавской ОГА Андрей Песоцкий.

С этой целью аэропорт посетили исполнительный директор туроператора Join Up! Дмитрий Сероухов и коммерческий директор авиакомпании Yanair Тарас Стригуненко. Вместе с руководством области и предприятия они обсудили шаги для улучшения инфраструктуры аэропорта.

“Мы обсудили первоочередные ремонты в аэровокзале и на взлетной полосе. Окончательно определились с размещением зон прилета и вылета для международных рейсов, а также зоны обслуживания пассажиров внутренних перелетов. Поэтому в предварительный план размещения служебных помещений придется внести некоторые коррективы – но они для большего удобства людей”, – отметил Андрей Песоцкий.

В частности, лестница на второй этаж терминала будет разделена пополам. Это позволит пассажирам международных рейсов после прохождения государственной границы не пересекаться с персоналом аэропорта. Также на втором этаже терминала появится кафе и игровая зона для детей.

Кроме этого, руководство Полтавской области планирует закупить несколько единиц техники для обслуживания самолетов и отремонтировать взлетно-посадочную полосу. “Следующий этап – непосредственные ремонты в перепланированных помещениях, закупка нескольких единиц техники для обслуживания самолетов. А с наступлением тепла займемся взлетной полосой”, – подытожил заместитель руководителя Полтавской ОГА.

По материалам Економічна Правда
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