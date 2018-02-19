Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готова

Минэкономразвития разработало стратегию развития малого бизнеса, план имплементации которой сейчас уже находится на финальных стадиях.
Об этом сообщил первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов.
“Мы провели полную революцию – разработали стратегию, и сейчас уже на финальных стадиях план ее имплементации. Три вещи мы хотели бы пилотировать уже в этом году и максимально быстро”, – сообщил чиновник.
Первое, по словам Нефедова, это информационная помощь малому бизнесу.
“Она даже уже частично работает: офис эффективного регулирования едва ли не каждый день выкладывает какие-то инструкции: как открыть пекарню, пять шагов для открытия барбершопа и прочее. Это конкретные понятные инструкции для людей: что делать и куда идти для того, чтобы реально начать бизнес <…> Все это есть в постановлении 943. Это определенная информационная поддержка”, – сообщил он.
Второй блок касается региональной поддержки, потому что имеющаяся система “письменный вопрос министерству – ответ”, убежден Нефедов, неправильна.
Третье – это наработки финансового механизма, поскольку прямая финансовая поддержка не является оптимальным решением.
Он пояснил, что для государства это огромное преимущество, поскольку не нужно вкладывать живые деньги – можно частично гарантировать эти кредиты.
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