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Стали известны доходы Смолия за 2017 год

Стали известны доходы Смолия за 2017 год

Исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий задекларировал 15,202 млн гривен доходов за 2017 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, сообщают Українські Новини.

В 2017 году Смолий заработал в НБУ 2,306 млн гривен, 5,453 млн гривен – дивиденды от “КУА Эталон Эссет Менеджмент”, 4,846 млн гривен – проценты по счетам в Укрэксимбанке.

Отметим, ранее стало известно, кто из чиновников больше всех заработал в Кабмине, и чья зарплата оказалась самой небольшой.

По материалам УБР
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