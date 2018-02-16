Калининградская область может стать большой майнинг-фермой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что в регионе много интересующихся криптовалютами, и в перспективе он может стать большой майнинг-фермой. Такими прогнозами он поделился с журналистами во время бизнес-форума.

“У нас интересующихся достаточно много. Достаточно сложно научиться тому, чтобы это все было правильно и чтобы не спалить, условно говоря, квартиру. Поэтому у нас в Калининградской области есть майнинг-отель, мы готовы дать контакты”, – пошутил чиновник.

В то же время Алиханов добавил, что с учетом развития тепличного хозяйства в области, и наличия солидной энергетической базы, регион вполне сможет стать “большой майнинговой фермой во всех смыслах”.

При этом глава области сообщил, что пока не собирается покупать криптовалюту.

“Это очень рисковые вещи. Я не обладаю средствами, с которыми готов расстаться навсегда. Держусь пока от этого подальше. Когда рынок станет более устойчивым, может быть, подумаю”, – добавил он.