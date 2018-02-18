Какие авто предпочитают автолюбители Германии

В 2017 году в Германии было продано 3,44 миллиона новых автомобилей, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщило Федеральное Управление Автотранспорта Германии.
Самый большой прирост продаж показал бренд Tesla: в 2017 году электро-бренд в Германии смог продать 3332 новых автомобиля, хотя недорогая модель 3 еще недоступна в этой стране. Это рост почти на 75% по сравнению с предыдущим годом.
Благодаря новым моделям, таким как Giulia и Stelvio, продажи Alfa Romeo в Германии увеличились на 42%. 6096 новых регистраций в 2017 году составляют лишь 0,2% рыночной доли.
Автомобили от Dacia нашли в Германии в 2017 году на 28% больше новых владельцев, чем в 2016 году. С 62 678 автомобилями Dacia достигла примерно половины продаж новых автомобилей Renault.
Отличился и бренд Peugeot, — в 2017 году французы смогли нарастить продажи на 25%, что составило 70 930 новых регистраций или 2,1% общих продаж на рынке.
Лексус также показал хорошую прибавку продаж, хотя и с низкого уровня. Особенно с SUV NX продажи Лексуса выросли на 22,2% и составили 3002 новые регистрации.
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