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Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%

Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%

Средняя зарплата в Польше за прошлый год выросла на 3% – в пересчете на гривни средне-статистический поляк зарабатывает 32 000 грн. Наши соотечественники – в три с половиной раза меньше, средняя зарплата в Украине составляет 8 777 грн. Впрочем, зарплата в Украине растет быстрыми темпами. За прошлый год ее размер увеличился аж на 35%, подсчитали в Госстате.

Но украинцы все еще жалуются на маленькие зарплаты. Оказывается, почти половина работодателей решила пока не повышать оклады персонала. Именно поэтому более 60% работающих украинцев мечтают о новой более оплачиваемой работе, сообщает “Сегодня”.

То, что нынешние доходы не гарантируют благосостояния, подтверждают экономисты. По их словам, расходы на покупку товаров и оплату услуг покрываются официальной зарплатой всего на 50%. Чтобы выжить при сегодняшней инфляции и ценах, украинцы должны получать как минимум в три раза больше, то есть около 25 тысяч гривен.

“Зарплата закладывается в себестоимость товаров и услуг и у нас, и в Европе. Но наши работодатели экономят на людях”, – поясняет экономист Александр Паращий.

Поэтому украинцы все чаще выезжают за границу. И экономить на зарплатах и в дальнейшем нашим работодателям не удастся.

“Конкуренция заставляет увеличить зарплаты. Если в прошлом году у нас был прирост 37%, я думаю в этом году будет процентов 20%. Это то, что наши работодатели будут вынуждены делать, чтобы удержать людей и чтобы они не убежали за границу”, – считает Паращий.

Поэтому уже сейчас эксперты советуют смело требовать у шефов повышения зарплаты на 15-20%.

По материалам Сегодня
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