Windows 10 получит режим максимальной производительности

Когда вы работаете в ресурсоемких программах, например, занимаетесь монтажом видео или производите рендеринг детализированной трехмерной модели, то ждете от своего компьютера максимальной производительности.

Компания Microsoft выпустила новую сборку Windows 10, в которой появился специальный режим производительности Ultimate Performance. Стоит сразу уточнить, что он присутствует только в версии данной настольной операционной системы для рабочих станций (Windows 10 Pro for Workstations).

Данный режим предназначен для тех случаев, когда режима High Performance не хватает.

При включенном режиме Ultimate Performance практически вся производительность компьютера фокусируется на текущей ресурсоемкой задаче, а затраты на фоновые задачи либо минимизируются, либо полностью прекращаются.

Очевидно, что в этом режиме компьютер потребляет больше электроэнергии, кроме того, Microsoft предупреждает о возможном преждевременном износе комплектующих.