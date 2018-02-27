Виктор Шульга: люди и оружие. Чем охранники могут угрожать бизнесу?

Украинские компании часто нанимают охрану, которая по закону не имеет права на задержание воров, применение физической силы и использование оружия.

Личная безопасность, как и безопасность компаний стоит не меньшего внимания сегодня, чем в лихие 90-е. Объяснять криминогенную обстановку в стране и бездействие правоохранительных органов по отношению к преступникам, думаю, не стоит.

Поэтому каждый владелец решает эту задачу по-своему: кто-то предпочитает технические средства, другие привлекает охранную фирму, другие создают штат собственной охраны или ограничиваются ночным сторожем.

Охранники без права на защиту объекта

Владельцев предприятий волнует их бизнес, а рядовых охранников – стабильный доход и теплое место. И если охранник отчаянно бросится защищать от посягательств вверенный ему объект, велика вероятность того, что он гораздо больше навредит, чем предупредит кражу. Ведь у охранных наемников нет права задерживать, что-либо требовать и применять физическую силу.

Ряд статей Уголовного кодекса Украины напоминает о том, что такие действия при определенных условиях являются наказуемыми (ст. 146 УК Украины о незаконном лишении свободы или похищении человека, ст. 121 – 126 УК Украины о телесных повреждениях и т.д.).

Как это бывает на практике?

Например, выписка из приговора суда Черниговской области: «19.06.2011 года, около 17 часов, охранник при исполнении своих служебных обязанностей, по подозрению в хищении имущества (мака), на автодороге задержал гражданина. Охранник умышленно деревянной битой нанес убегающему несколько ударов по левой стороне туловища, в результате чего тот получил тяжелые телесные повреждения».

Охранника признали виновным и назначили наказание – 5 лет лишения свободы по статьям 146, 121 УК Украины.

По принятым «традициями» правоохранителей, расследование инцидентов на предприятии не ограничивается только одним эпизодом и становится поводом для входа в компанию. Дополнительные запросы, сбор информации оперативниками и допросы сотрудников становятся неотъемлемой частью жизни организации на долгое время.

Вывод. Охрана, которая находится в штате/вне штата предприятия не защитит и является высокорисковой для организации. В большинстве случаев она не нужна, а ее необходимость следует рассматривать в каждом конкретном случае отдельно.

Лицензированная охрана – надежно?

Количество рисков можно существенно уменьшить, если создать собственный лицензированный субъект охранной деятельности. При этом лицензия не дает автоматического права на ношение охранниками огнестрельного оружия.

Вообще, вопрос использования огнестрельного оружия рассматривается отдельно от получения лицензии на охрану. Применение частными охранными структурами огнестрельного оружия запрещено.

Однако, такая охрана будет иметь предусмотренные законом права, в частности:

требовать прекращения противоправных действий, соблюдения пропускного и внутриобъектного режимов;

задерживать тех, кто пытается проникнуть или уже проник на объект охраны;

применять меры физического воздействия, специальные средства и использовать служебную кинологию.

Преимущества существенны. Но преимуществами они станут лишь при условии правовой осведомленности, как и когда их использовать. Ведь реализация этих прав не безгранична и на определенном этапе тесно балансирует с диспозициями статей Уголовного кодекса.

Так, охранник должен знать пределы допустимого при применении спецсредств и какие могут быть последствия этого применения, особенности задержания, основания и как задерживать не нужно и тому подобное.

Вывод. Лицензированная охрана имеет существенные преимущества и заниженный степень риска для предприятия. Условие надежного функционирования такого вида охраны – правовая осведомленность и отличная физическая подготовка с навыками безопасного применения мер физического воздействия. Это обеспечивается систематическими обучением и практическими тренировками.

Виктор Шульга, юрист АО Juscutum